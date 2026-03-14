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馬祖工商業苦缺工 高薪仍擋不住員工跳槽

中央社／ 連江縣14日電
根據連江縣政府「馬祖地區113年人力資源調查報告」統計，連江縣113年失業率僅0.1%，遠低於全國平均。圖為連江縣政府大樓。中央社
根據連江縣政府「馬祖地區113年人力資源調查報告」統計，連江縣113年失業率僅0.1%，遠低於全國平均。圖為連江縣政府大樓。中央社

連江縣113年失業率僅0.1%，15至24歲的年輕人僅占整體就業市場的2.96%，許多產業苦於找不到人，薪水越開越高，卻仍無法抵擋員工流失或跳槽至薪水低但較輕鬆的工作。

承包莒光地區公共工程的建商主管私下向中央社記者透露，莒光交通不便資源缺乏，但島上仍有許多公共工程待興建。公司開出一天3000元起，包吃包住，尋找願從台灣本島至莒光工作的工人，但仍乏人問津；好不容易有人來，卻往往只願意短期工作，長期缺工已對工程進度造成不小影響。

在地的連鎖通路加盟主則告訴中央社記者，為留住員工花了很多心思，包括定期聚餐、員工旅遊等，也願意付出高於台灣本島的薪資，但遇到連江縣政府、馬祖酒廠等開缺，就算薪水略低，員工仍會因工作內容較輕鬆等理由跳槽，他也只能尊重對方選擇。

馬祖青年發展協會理事劉羽庭接受中央社記者訪問分析，台灣本島機會畢竟較多，大多年輕人會選擇先在台工作一陣子，再考慮是否回馬祖發展；而返鄉青年本就不多，大部分選擇創業或至公務部門工作，較少人願投身零售或餐飲產業基層，是缺工一大理由。

劉羽庭說，缺工不僅限於正職，寒暑假短期工讀也難尋。青年發展協會今年寒假原本考慮開設幼兒營，希望找工讀生協助，但因大學生放假返台等理由，無法募到足夠人力，只好放棄；多名會員也向她反映，懷抱夢想回鄉開店，卻困於長期找不到員工，已經想放棄。

年輕人 馬祖 公共工程

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