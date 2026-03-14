快訊

MLB／從WBC燙回MLB！費爾柴德回歸守護者敲長打 3打席都上壘

校長挖角／北一女校長轉私校？明星高中校長成招生王牌

「有人會接住我嗎」28歲女玩巨型滑梯遭甩飛 墜4.6公尺慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

高薪不一定找得到人 超低失業率下的馬祖缺工潮

中央社／ 連江縣14日電
連江縣113年失業率僅0.1%，15至24歲的年輕人僅占整體就業市場的2.96%。在地建商指出，島上許多公共工程待興建，開出包吃包住高薪仍找不到工人，讓他們備感壓力。圖為連江縣內興建中工地。中央社
連江縣113年失業率僅0.1%，15至24歲的年輕人僅占整體就業市場的2.96%。在地建商指出，島上許多公共工程待興建，開出包吃包住高薪仍找不到工人，讓他們備感壓力。圖為連江縣內興建中工地。中央社

連江縣全縣人口僅1萬4000人，失業率長年跌破0.5%，但缺工潮已在多個行業悄悄蔓延。民眾、業者，甚至縣府高層憂心，若基層服務業持續缺工，恐對馬祖民生造成衝擊。

根據連江縣政府「馬祖地區113年人力資源調查報告」統計，連江縣113年失業率僅0.1%，其中，服務業占比達78.25%，相較台灣地區60.81%，高出17.44%。而就業者中，受政府雇用者占全體的56.94%，受私人雇用者占22.09%，自營業則佔15.20%。

超低失業率，加上就業者近6成為政府雇用，讓以觀光立縣的馬祖，包括餐飲、旅宿等基礎服務業，以及以重大公共工程為主的建築業，還有如托育中心等幼教產業，均面臨高薪也找不到人的缺工潮。

南竿的民宿業者張小姐告訴中央社記者，開出月薪資38000元起徵求正職員工，仍然找不到人。她比喻，網友常揶揄雇主「拿香蕉只請得到猴子」，但在馬祖，端出高於台灣本島1.2倍甚至1.5倍高薪，依然只能請到堪用而非適合人選。

而根據馬祖地區113年人力資源調查報告，就業者中，45至64歲者占過半數，高達51.43%，25至44歲僅37.19%，而15至24歲更只有全體的2.96%，不僅凸顯整體就業市場高齡化，職場新鮮人更是稀有存在。

不願具名的連江縣政府官員告訴中央社記者，去年6月底知名連鎖店八方雲集撤出馬祖，讓餐飲產業缺工與高齡化問題浮上檯面。近年越來越多店家因年紀或病痛等理由長期歇業，若再無年輕人投入，10年內勢必將對馬祖外食，甚至觀光市場帶來巨大衝擊。

服務業 失業率 中央社

延伸閱讀

台灣連鎖加盟協會盼開放服務業移工 補足後場人力缺口

經濟日報社論／稅收成長停滯是財政警訊

國際小學堂／全球政經動盪 經濟指標失靈

台灣產業觀察1／中小企業家數穩步攀升 突破171萬家

相關新聞

高雄花市熱絡 周遭土地閒置形成強烈對比

高雄國際花卉市場是南台灣最大花卉內外銷集散中心，交易量占全台花卉批發十五％，年交易總額突破八億元，但市場周邊卻有四公頃市有地長年未善用，空置景象和市場萬朵鮮花成強烈對比，高雄市政府去年雖拆除周邊圍牆規畫作「花卉市場園區」，但未有具體進展。

鳳山軍方閒置土地 高市府明年建公園

高雄鳳山區人口逾卅萬，二○二三年鳳山都市計畫通盤檢討公園用地為一○二公頃，僅占整體四％，綠地長期不足。民代爭取將鳳山區誠信里的軍方閒置土地變更為公園用地，市府去年底終於審議通過，明年編經費打造公園。

鄉親鄉情／浸水營古道 有「台灣阿凡達」植物寶庫美稱

浸水營古道橫跨中央山脈南段，承載逾五百年族群遷徙與拓墾歷史，是南台灣少見的中低海拔生態廊道，也是使用時間最長的古道之一。早年為原住民族巡視社路與族群交流通道，歷經荷蘭、清代與日治時期，兼具貿易、軍事與傳教功能。沿線生態多樣，孕育逾二百種蕨類植物，見證台灣自然與人文發展的歷史軌跡。

恆春半島洋蔥盛產期 首批19.2噸裝櫃啟航銷日本

恆春半島是洋蔥的重要產地，農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷洋蔥到日本，今天19.2噸洋蔥裝櫃首啟航，預計3天後送抵日本沖繩。農業部次長胡忠一表示，未來還會陸續出口到韓國、馬來西亞等國，拓展外銷通路。

高雄港舊倉庫大變身 蓬萊旅運中心擴增近500坪迎旅客

台灣港務公司斥資活化高雄港2座50年代舊倉庫，成功將「棧9-2庫」與「棧8-2庫」整併優化，新升級的「蓬萊國際旅運中心」不僅大幅擴增通關與行李提領空間，更與對岸的高雄港旅運中心形成「雙心環抱」愛河灣之勢，展現高雄港迎接大型國際郵輪的堅強實力。

守護「暗夜使者」草鴞 屏縣打造保護示範區推友善農業

屏東縣政府農業處將海豐圳寮溼地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，未來更將在林邊溪流域規畫約一公頃復育基地，讓被稱為「猴面鷹」的草鴞能在屏東土地上持續繁衍，創造農業、生態、土地共榮的典範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。