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高薪不一定找得到人 超低失業率下的馬祖缺工潮
連江縣全縣人口僅1萬4000人，失業率長年跌破0.5%，但缺工潮已在多個行業悄悄蔓延。民眾、業者，甚至縣府高層憂心，若基層服務業持續缺工，恐對馬祖民生造成衝擊。
根據連江縣政府「馬祖地區113年人力資源調查報告」統計，連江縣113年失業率僅0.1%，其中，服務業占比達78.25%，相較台灣地區60.81%，高出17.44%。而就業者中，受政府雇用者占全體的56.94%，受私人雇用者占22.09%，自營業則佔15.20%。
超低失業率，加上就業者近6成為政府雇用，讓以觀光立縣的馬祖，包括餐飲、旅宿等基礎服務業，以及以重大公共工程為主的建築業，還有如托育中心等幼教產業，均面臨高薪也找不到人的缺工潮。
南竿的民宿業者張小姐告訴中央社記者，開出月薪資38000元起徵求正職員工，仍然找不到人。她比喻，網友常揶揄雇主「拿香蕉只請得到猴子」，但在馬祖，端出高於台灣本島1.2倍甚至1.5倍高薪，依然只能請到堪用而非適合人選。
而根據馬祖地區113年人力資源調查報告，就業者中，45至64歲者占過半數，高達51.43%，25至44歲僅37.19%，而15至24歲更只有全體的2.96%，不僅凸顯整體就業市場高齡化，職場新鮮人更是稀有存在。
不願具名的連江縣政府官員告訴中央社記者，去年6月底知名連鎖店八方雲集撤出馬祖，讓餐飲產業缺工與高齡化問題浮上檯面。近年越來越多店家因年紀或病痛等理由長期歇業，若再無年輕人投入，10年內勢必將對馬祖外食，甚至觀光市場帶來巨大衝擊。
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