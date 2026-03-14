馬祖缺工潮 業者留才鼓勵員工「交在地朋友」

連江縣113年失業率僅0.1%，缺工潮卻持續蔓延至零售、建築等產業，不過，有人來馬祖為存錢還債，也有業者為留才，替員工在馬祖找管道「交朋友」。

在連鎖零售業當店員的黃姓男子告訴中央社記者，他在台灣欠下不少債務，2年前在朋友介紹下來到馬祖工作，不僅雇主供住宿且薪水優於本島，外在誘惑相對較少，讓他能專心存錢還債。他說，原本目標是還完錢後就辭職回台，但已習慣小島生活，就這麼待著也不錯。

在南竿開設民宿的鍾小姐則向中央社記者說，因房間數少，主要在社群徵求以工換宿短期小幫手；馬祖發展觀光較晚，為避免雙方期待落差，除面試時充分溝通，小幫手來馬祖工作期間，透過共進晚餐、主動降低工時，以鼓勵小幫手探索馬祖等，提升工作滿意度。

鍾小姐強調，她的招募條件並不特別，但開業至今，除零星狀況外，小幫手工作過程大致順利。有人在她的民宿短期工作後，因為愛上島嶼而留下，也有遇到「回鍋」者，只要雙方事前溝通得宜，雇主付出關心與照顧，自然能找到願意留下的人。

經營餐飲業的藍先生則說，因經營考量，只能給出略低於同業的薪資，故他傾向從台灣本島找員工。為留才，他會積極鼓勵同仁下班後參與運動社團，認識在地新朋友，員工在馬祖不覺得無聊，自然降低離職意願。