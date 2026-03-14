鄉親鄉情／浸水營古道 有「台灣阿凡達」植物寶庫美稱

浸水營古道橫跨中央山脈南段，承載逾五百年族群遷徙與拓墾歷史，是南台灣少見的中低海拔生態廊道，也是使用時間最長的古道之一。早年為原住民族巡視社路與族群交流通道，歷經荷蘭、清代與日治時期，兼具貿易、軍事與傳教功能。沿線生態多樣，孕育逾二百種蕨類植物，見證台灣自然與人文發展的歷史軌跡。

浸水營古道在清代稱為「三條崙卑南道」，是橫越中央山脈古道中越嶺點最低的一條，早年是原漢交易與族群往來的重要通道，也是馬卡道族遷往台東的路徑。沿線保存姑仔崙舊社、出水坡遺址、清代營盤址與日警駐在所等遺址。

春日鄉力里社區發展協會總幹事陳文龍說，歸化門遺址是最靠近平地的石板屋遺址，四百多年前就被記錄。排灣族傳說中的「龍蝦大戰」，描述的「龍蝦」很像荷蘭士兵盔甲。一九一四年排灣族力里部落與日本人爆發衝突，歷經百餘日抗戰，也讓這條古道留下沉重記憶。

此外浸水營古道終年雲霧繚繞、濕度高，孕育超過二百種蕨類植物，被形容為「台灣阿凡達」般的植物學寶庫。天氣晴朗時，屏東段部分路段還可遠眺大漢山雷達站，景觀獨特。

近年春日鄉「春日職人學堂」帶旅人從入山祈福儀式、生態導覽認識部落文化與歷史脈絡。登山專家提醒，目前步道約十六公里，單程需六至八小時，須申請入山並投保，且需具備長途健行與負重能力。