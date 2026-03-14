鳳山軍方閒置土地 高市府明年建公園

浸水營古道橫跨中央山脈南段，承載逾五百年族群遷徙與拓墾歷史，是南台灣少見的中低海拔生態廊道，也是使用時間最長的古道之一。早年為原住民族巡視社路與族群交流通道，歷經荷蘭、清代與日治時期，兼具貿易、軍事與傳教功能。沿線生態多樣，孕育逾二百種蕨類植物，見證台灣自然與人文發展的歷史軌跡。

2026-03-14 00:12