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鳳山軍方閒置土地 高市府明年建公園
高雄鳳山區人口逾卅萬，二○二三年鳳山都市計畫通盤檢討公園用地為一○二公頃，僅占整體四％，綠地長期不足。民代爭取將鳳山區誠信里的軍方閒置土地變更為公園用地，市府去年底終於審議通過，明年編經費打造公園。
軍方閒置多時的竹仔腳段土地，占地約○點五二公頃，土地歸國防部政治作戰局管理，長年閒置，市府去年六月曾邀國防部討論變更為公園用地，但考量國土署尚有社宅規畫未決議，三個月後國土署回覆社宅暫無急迫需求，國防部始同意變更，高雄市都市計畫委員會已審議通過變更案。
議員劉德林日前前往現地會勘，向居民表示，市府已同意於今年編列經費，明年開闢公園，成為「軍方土地變身公園綠地」的社區營造範例，增加公共休憩空間，提升鄰里生活品質，居民們喜出望外。
劉說，高雄綠地面積二○二四年已提高至卅二％，但仍比新加坡等國際都會低，鳳山區擁卅多萬人口，應持續盤點閒置土地打造公園。公園處表示，為提升鳳山區綠地，位於北仁街及鳳仁路一一○巷的「公兒十公園基地」也啟動改善，設環狀步道系統，周邊搭配灌木及綠化植栽，並結合鄰近水岸景觀，南側設置體健設施區，預計十月完工。
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