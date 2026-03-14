高雄花市熱絡 周遭土地閒置形成強烈對比

高雄國際花卉市場是南台灣最大花卉內外銷集散中心，交易量占全台花卉批發十五％，年交易總額突破八億元，但市場周邊卻有四公頃市有地長年未善用，空置景象和市場萬朵鮮花成強烈對比，高雄市政府去年雖拆除周邊圍牆規畫作「花卉市場園區」，但未有具體進展。

農業局表示，國際花卉市場周邊屬批發市場用地，需經都市計畫變更才能變更使用，過去曾嘗試引入廠商建置冷鏈物流園區，廠商仍評估中，因此暫由環保局做基礎維護管理。文化局評估在當地設固定式演出空間或辦自然綜合市集，但考量當地交通、空間、噪音干擾等問題，尚無明確活動內容。環保局周邊用地冬天一個月會除草一次、夏天二次，並視民眾反映，加強整理。

高雄國際花卉市場創設超過廿年，是全台第五座花卉批發市場，二○○三年啟用後，首創無現金交易的金流制度，吸引高、屏、花、東三百餘家花卉承銷人每日前往交易，二○一一年切花交易總額達六點二億元，目前成長至八億元。近年推動花卉推廣教育訓練、盆花展示及花卉推廣活動，多角化經營，培養南部花卉文化，但市場後方廣達四公頃的為市有地，市府原擬闢為花卉市場園區提供民眾休憩，目前卻閒置。

議員李順進說，高雄國際花卉市場鄰近高雄機場和捷運草衙站，國內外旅客進出國門常會經過，但僅供作花農、花商交易平台，沒有藝文、親子、文創等活動，難吸引人潮佇足，市府應趁著機場改建期加強花卉市場周邊閒置土地開發，可規畫親子公園或辦農特產品市集。

小港區港后里長柯文世表示，市府去年拆掉花卉市場後方土地圍牆後，交環保局代管，如今仍有部分雜草，颱風侵襲，擔心荒地易有積水、樹倒風險，浪費掉市區如此大的空間。當地住戶說，花卉市場每日有大量鮮花交易，一旁卻是雜亂植栽，形成諷刺對比。