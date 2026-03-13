紐約百老匯親子舞台劇「好餓的毛毛蟲秀」進幼托 吸引親子觀賞

紐約百老匯親子舞台作品《好餓的毛毛蟲秀》將於4月登上高雄舞台，劇團在演出前夕今天走進育兒現場，攜手高雄在地一家托嬰機構，為幼兒及家長們進行一場有趣又熱鬧的前導演出，充滿喜感的演員以逗趣誇張的肢體語言，演出毛毛蟲成長過程的有趣過程，讓家長與小朋友們看得目不轉睛，現場笑聲不斷，此次合作為劇團此次來台巡演首家合作的托嬰中心場域，象徵國際級親子劇場正式走入幼托第一線，將藝術與閱讀向下扎根。

《好餓的毛毛蟲秀》改編自艾瑞．卡爾經典繪本《好餓的毛毛蟲》。作品自1969年出版以來全球銷量逾5,500萬冊，翻譯超過60種語言。舞台版結合大型偶戲與音樂設計，將繪本故事轉化為立體展演，引導孩子從觀看走入閱讀情境。

莉莉貝莊園托嬰中心園長彭子芳表示，園所長期重視嬰幼兒閱讀習慣與親子互動培養，許多0至3歲家庭受限於作息與照顧節奏，較少參與藝文活動，此次得知該劇來台展演的消息，特別邀請劇團入園搶先預告演出，透過角色互動與故事鋪陳，讓幼兒在熟悉的學習環境中接觸專業演出，將繪本中的閱讀體驗延伸至舞台與生活場景，強化親子共讀的參與感與記憶點。

《好餓的毛毛蟲秀》將於4月18日至4月19日在高雄大東藝文中心演出。配合兒童節親子藝術推廣，莉莉貝莊園即日起至4月30日同步推出「兒童節限定新生入托優惠與閱讀禮」。

紐約外百老匯親子舞台作品《好餓的毛毛蟲秀》今天在莉莉貝莊園托嬰中心舉辦前導演出，讓家長與小朋友看得目不轉睛。記者劉學聖／攝影

