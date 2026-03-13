澎湖推動樂齡學習 教育部跨海訪視

快訊

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖推動高齡者終身學習有成，教育部終身教育司12日抵澎訪視，對相關成果給予肯定，期盼持續推動樂齡教育與數位學習場域建置，讓更多長者在友善多元環境中學習，開創精彩第二人生。

湖西鄉公所發布新聞指出，教育部終身教育司長梁學政12日率領樂齡學習總輔導團、南區輔導團、高雄市樂齡學習數位場域及中正大學高齡教育研究中心等相關人員抵達澎湖，在縣府教育處科長林正偉、湖西鄉長陳振中陪同下，實地視察澎湖隘門「澎湖縣樂齡學習示範中心」及「澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域」，了解地方推動高齡教育與終身學習成果。

澎湖縣樂齡學習示範中心主任李雅鈴與樂齡數位場域專管朱泓睿等人，介紹示範園區的沿革與發展歷程，並透過案例與學員學習經驗，分享澎湖推動高齡者終身學習的成果與特色。

梁學政等訪視成員肯定澎湖在樂齡教育上的努力，並表示希望透過交流，促進各地樂齡學習據點合作及數位場域創新應用。陳振中表示，未來將持續與中央及縣府合作推動樂齡教育與數位學習，讓更多長者在友善環境中持續學習。

教育部 澎湖

