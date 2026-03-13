澎湖馬公綠色海岸社區成果展 盼帶動地方發展
澎湖馬公市推動「綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫」，今天在澎湖科技大學舉辦成果發表會，期盼為社區帶來轉變與創生，透過品牌打造，帶動地方發展。
馬公市「綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫成果發表會」今天舉行，由馬公市公所秘書蘇淑娟與澎湖科技大學主任秘書陳宏斌共同主持，馬公各社區發展協會代表等人與會。會中並發表「農村再生」成果與「綠色海岸的流轉與創生」等內容，分享社區產業文化盤點與培力的執行成果。
蘇淑娟表示，市長黃健忠上任以來重視「一里（社區）一特色」發展理念，希望透過地方產業文化盤點與整理，協助各社區逐步建立特色。澎湖科技大學也以「綠色海岸的流轉與創生」為題，發表西衛、重光與烏崁3里社區的產業文化盤點、文化輔導與綠色創意體驗成果，並將3個社區串聯，打造馬公綠色海岸社區品牌。
馬公市公所表示，「綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫」以西衛、重光與烏崁3個社區為示範據點，分別以西衛手工麵線、重光珠蔥與烏崁高麗菜等地方特色產業為核心，進行產業與文化資源盤點。透過調查與整理，不僅記錄地方產業發展歷程，也協助社區整合資源，為未來產業與觀光發展奠定基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。