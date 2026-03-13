快訊

華航台北飛廣島疑重落地…改派航機前往載客 回程延誤逾6小時

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

澎湖馬公綠色海岸社區成果展 盼帶動地方發展

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖馬公市推動「綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫」，今天在澎湖科技大學舉辦成果發表會，期盼為社區帶來轉變與創生，透過品牌打造，帶動地方發展。

馬公市「綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫成果發表會」今天舉行，由馬公市公所秘書蘇淑娟與澎湖科技大學主任秘書陳宏斌共同主持，馬公各社區發展協會代表等人與會。會中並發表「農村再生」成果與「綠色海岸的流轉與創生」等內容，分享社區產業文化盤點與培力的執行成果。

蘇淑娟表示，市長黃健忠上任以來重視「一里（社區）一特色」發展理念，希望透過地方產業文化盤點與整理，協助各社區逐步建立特色。澎湖科技大學也以「綠色海岸的流轉與創生」為題，發表西衛、重光與烏崁3里社區的產業文化盤點、文化輔導與綠色創意體驗成果，並將3個社區串聯，打造馬公綠色海岸社區品牌。

馬公市公所表示，「綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫」以西衛、重光與烏崁3個社區為示範據點，分別以西衛手工麵線、重光珠蔥與烏崁高麗菜等地方特色產業為核心，進行產業與文化資源盤點。透過調查與整理，不僅記錄地方產業發展歷程，也協助社區整合資源，為未來產業與觀光發展奠定基礎。

馬公 澎湖

延伸閱讀

金寶電子扮演地方創生「加速器」 實踐生態永續與文化共生的願景

迎戰國際嚴格碳規範！台中舉辦永續論壇 強化地方產業競爭力

相關新聞

守護「暗夜使者」草鴞 屏縣打造保護示範區推友善農業

屏東縣政府農業處將海豐圳寮溼地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，未來更將在林邊溪流域規畫約一公頃復育基地，讓被稱為「猴面鷹」的草鴞能在屏東土地上持續繁衍，創造農業、生態、土地共榮的典範。

全國23單位評比奪冠 金門消防局義消科技化計畫拿特優

內政部消防署今天舉行擴大署務會報，由內政部長劉世芳頒發「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，其中，金門縣消防局推動義消科技化訓練與裝備精進成效獲中央肯定，獲得114年度管考評比特優第1名獎項，消防局長呂英華今天到場領獎，呂英華表示，感謝中央對金門消防體系的肯定，未來將持續精進義消訓練並採購應勤裝備，強化協勤量能，讓各項救災救護勤務更加順遂，也為鄉親提供更完善的安全保障。

恆春半島洋蔥盛產期 首批19.2噸裝櫃啟航銷日本

恆春半島是洋蔥的重要產地，農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷洋蔥到日本，今天19.2噸洋蔥裝櫃首啟航，預計3天後送抵日本沖繩。農業部次長胡忠一表示，未來還會陸續出口到韓國、馬來西亞等國，拓展外銷通路。

高雄港舊倉庫大變身 蓬萊旅運中心擴增近500坪迎旅客

台灣港務公司斥資活化高雄港2座50年代舊倉庫，成功將「棧9-2庫」與「棧8-2庫」整併優化，新升級的「蓬萊國際旅運中心」不僅大幅擴增通關與行李提領空間，更與對岸的高雄港旅運中心形成「雙心環抱」愛河灣之勢，展現高雄港迎接大型國際郵輪的堅強實力。

屏東出生率創新低 縣府推專責醫師計畫守護小寶貝

台灣出生率逐年下降，屏東縣去年出生數僅3596人，縣府為提高兒童的初級照護醫療品質推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒的醫師1對1專業照護及家長育兒照護諮詢，截至目前有1萬2165名幼兒接受照護服務，涵蓋率達95.2%。

癱瘓男看診半天縮成1小時 高雄身障整合門診量年逾8千人

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。