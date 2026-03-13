紐西蘭議員王飛雪3訪屏東 交流永續、族群文化議題

快訊

中央社／ 屏東縣13日電

紐西蘭羅托路亞市自2024年與屏東簽署合作備忘錄，雙方交流熱絡。該市台裔議員王飛雪今天3度回訪，就永續發展及多元族群等議題進行交流，持續深化台紐關係。

紐西蘭羅托路亞市台裔議員王飛雪3度回訪屏東，屏東縣副縣長鄞鳳蘭率縣府傳播暨國際事務處、環保局及原住民處代表接見，就永續發展、循環經濟及多元族群等議題進行交流，並安排走訪縣內相關場域。

鄞鳳蘭首先祝賀羅托路亞市長塔妮雅．塔普賽爾（Tania Tapsell）與王飛雪去年底順利連任，並轉達屏東縣長周春米歡迎及期待。

她表示，屏東與羅托路亞市自2024年簽署MOU後，率先由王飛雪到訪屏東，開啟實質交流；去年3月市長與王飛雪再度率團回訪，同年原民會原住民族文化發展中心與該市Te Pā Tū毛利文化村簽署MOU，象徵雙方在多元族群共融與文化傳承上，邁出極具意義一步。

鄞鳳蘭表示，感謝王飛雪在連任後將造訪台灣與屏東列為重要行程之一，期待未來在城市永續發展、學生交流等不同面向，在既有合作基礎上，持續推動更多實質交流與經驗共享，進一步深化台紐情誼，共同打造國際合作典範。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，縣府安排參訪台糖東海豐農業循環園區與六堆客家文化園區，其中台糖園區為兼顧畜牧生產及環境永續綠能豬場，採用密閉式負壓水簾畜舍，防止異味逸散，並導入沼氣發電及太陽能光電，讓代表團了解屏東養豬產業升級與推動資源循環實踐經驗。

王飛雪分享，紐西蘭首座廚餘沼氣發電場於2至3年前正式啟用，園區負責收回其他市區廚餘處理，其中約有50%屬於有機廢棄物，若直接送往掩埋相當可惜。塔妮雅．塔普賽爾爭取通過相關預算，未來預計每年可回收處理約8000噸廚餘。

他也期許，雙方在環保、觀光及族群事務上持續深化合作，共創情誼新篇章。

環保局表示，屏東縣為讓廚餘轉化為能源再利用，今年已規劃興建沼氣發電中心，並向中央爭取經費，期待明年能正式建置，提升廚餘資源化處理效益。

原民處表示，紐西蘭毛利語保存與推廣，一直是台灣原住民族語言復振重要學習典範，期許未來能促成毛利族戰舞、台灣原住民族勇士舞，以及藝術文化與學生互訪交流。

原住民族 屏東縣

