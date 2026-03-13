演唱會帶動商機 高雄Uber行程數3年成長3倍

快訊

中央社／ 高雄13日電

隨著大型演唱會與觀光熱潮，高雄移動需求增加。Uber今天公布，近3年高雄的行程數成長3倍。此外，Uber Eats平台數據揭露高雄人獨特偏好，鍋燒意麵訂購量高於台北8倍。

Uber今天公布高雄城市魅力數據，自2022年App在高雄上線以來，乘客數量與行程數皆同步成長3倍。為因應高漲的移動需求，2025年高雄合作車隊的職業駕駛數年增達25%，目前用戶平均僅需5分鐘即可叫到車。

Uber數據顯示，高鐵左營站、高雄機場及高雄火車站是3大熱門下車據點；而駁二藝術特區、義享時尚廣場與夢時代則是熱門上車地點前3名。值得注意的是，「高鐵站往返高雄巨蛋」是顯著的移動路線，反映出大型演出帶動的外地觀光接駁需求。

在飲食文化方面，Uber Eats平台數據揭露高雄人的獨特偏好。高雄民眾訂購「肉燥飯」的頻率比台北高出47%；而「鍋燒意麵」的訂購量是台北的8倍之多。此外，高雄也是南台灣「鹹酥雞」外送需求最高的城市，紅茶系飲品的購買頻率也是台北的2倍以上。

針對生鮮雜貨外送，根據Uber Eats統計，2025年高雄生鮮類銷售額年增28%，名列全台成長前3名城市。美式賣場好市多高雄的外送熱銷前3名則是鮮乳、美式大烤雞及烤雞大腿。

此外，一卡通iPASS MONEY看重手搖飲商機，攜手鮮茶道、大苑子、珍煮丹等9大茶飲品牌推出數位支付回饋活動。今天起至4月12日，用戶領券並消費滿額，最高可享50%儲值金回饋，並可疊加指定信用卡最高10%回饋。

相關新聞

守護「暗夜使者」草鴞 屏縣打造保護示範區推友善農業

屏東縣政府農業處將海豐圳寮溼地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，未來更將在林邊溪流域規畫約一公頃復育基地，讓被稱為「猴面鷹」的草鴞能在屏東土地上持續繁衍，創造農業、生態、土地共榮的典範。

全國23單位評比奪冠 金門消防局義消科技化計畫拿特優

內政部消防署今天舉行擴大署務會報，由內政部長劉世芳頒發「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，其中，金門縣消防局推動義消科技化訓練與裝備精進成效獲中央肯定，獲得114年度管考評比特優第1名獎項，消防局長呂英華今天到場領獎，呂英華表示，感謝中央對金門消防體系的肯定，未來將持續精進義消訓練並採購應勤裝備，強化協勤量能，讓各項救災救護勤務更加順遂，也為鄉親提供更完善的安全保障。

恆春半島洋蔥盛產期 首批19.2噸裝櫃啟航銷日本

恆春半島是洋蔥的重要產地，農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷洋蔥到日本，今天19.2噸洋蔥裝櫃首啟航，預計3天後送抵日本沖繩。農業部次長胡忠一表示，未來還會陸續出口到韓國、馬來西亞等國，拓展外銷通路。

高雄港舊倉庫大變身 蓬萊旅運中心擴增近500坪迎旅客

台灣港務公司斥資活化高雄港2座50年代舊倉庫，成功將「棧9-2庫」與「棧8-2庫」整併優化，新升級的「蓬萊國際旅運中心」不僅大幅擴增通關與行李提領空間，更與對岸的高雄港旅運中心形成「雙心環抱」愛河灣之勢，展現高雄港迎接大型國際郵輪的堅強實力。

屏東出生率創新低 縣府推專責醫師計畫守護小寶貝

台灣出生率逐年下降，屏東縣去年出生數僅3596人，縣府為提高兒童的初級照護醫療品質推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒的醫師1對1專業照護及家長育兒照護諮詢，截至目前有1萬2165名幼兒接受照護服務，涵蓋率達95.2%。

癱瘓男看診半天縮成1小時 高雄身障整合門診量年逾8千人

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

