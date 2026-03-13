演唱會帶動商機 高雄Uber行程數3年成長3倍

隨著大型演唱會與觀光熱潮，高雄移動需求增加。Uber今天公布，近3年高雄的行程數成長3倍。此外，Uber Eats平台數據揭露高雄人獨特偏好，鍋燒意麵訂購量高於台北8倍。

Uber今天公布高雄城市魅力數據，自2022年App在高雄上線以來，乘客數量與行程數皆同步成長3倍。為因應高漲的移動需求，2025年高雄合作車隊的職業駕駛數年增達25%，目前用戶平均僅需5分鐘即可叫到車。

Uber數據顯示，高鐵左營站、高雄機場及高雄火車站是3大熱門下車據點；而駁二藝術特區、義享時尚廣場與夢時代則是熱門上車地點前3名。值得注意的是，「高鐵站往返高雄巨蛋」是顯著的移動路線，反映出大型演出帶動的外地觀光接駁需求。

在飲食文化方面，Uber Eats平台數據揭露高雄人的獨特偏好。高雄民眾訂購「肉燥飯」的頻率比台北高出47%；而「鍋燒意麵」的訂購量是台北的8倍之多。此外，高雄也是南台灣「鹹酥雞」外送需求最高的城市，紅茶系飲品的購買頻率也是台北的2倍以上。

針對生鮮雜貨外送，根據Uber Eats統計，2025年高雄生鮮類銷售額年增28%，名列全台成長前3名城市。美式賣場好市多高雄的外送熱銷前3名則是鮮乳、美式大烤雞及烤雞大腿。

此外，一卡通iPASS MONEY看重手搖飲商機，攜手鮮茶道、大苑子、珍煮丹等9大茶飲品牌推出數位支付回饋活動。今天起至4月12日，用戶領券並消費滿額，最高可享50%儲值金回饋，並可疊加指定信用卡最高10%回饋。