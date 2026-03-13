恆春半島洋蔥盛產期 首批19.2噸裝櫃啟航銷日本

恆春半島是洋蔥的重要產地，農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷洋蔥到日本，今天19.2噸洋蔥裝櫃首啟航，預計3天後送抵日本沖繩。農業部次長胡忠一表示，未來還會陸續出口到韓國、馬來西亞等國，拓展外銷通路。

農糧署南區分署表示，這期國產洋蔥種植面積約1338公頃，年產量約7萬6109公噸，主要產區在彰化、雲林、高雄、屏東等地，產期自12月至隔年4月，可貯藏4至5個月。恆春半島洋蔥生長期因受落山風吹拂，不僅減少細菌及病蟲害，也讓洋蔥品質及風味更為提升。

日本的食品檢驗嚴格，大和合作社採集團產區及契作模式，全年契作生產面積169公頃，以計畫產銷及安全用藥管理，確保品質及安全。這次是今年首批外銷日本，後續合作社也會依產地生產供貨狀況，持續出口外銷。

胡忠一表示，台灣外銷不僅能降低國內短期盛產的壓力，也能讓農民有更好收入。未來還會輸出到韓國、馬來西亞等國，去年台灣外銷洋蔥外銷數量404噸，今年可望突破600噸大關。大和合作社表示，目前因沖繩需求量大所以先送，後續已有東京等地的通路在洽談，只要有產量、有訂單就會外銷。