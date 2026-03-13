高雄港舊倉庫大變身 蓬萊旅運中心擴增近500坪迎旅客

台灣港務公司斥資活化高雄港2座50年代舊倉庫，成功將「棧9-2庫」與「棧8-2庫」整併優化，新升級的「蓬萊國際旅運中心」不僅大幅擴增通關與行李提領空間，更與對岸的高雄港旅運中心形成「雙心環抱」愛河灣之勢，展現高雄港迎接大型國際郵輪的堅強實力。

緊鄰大港橋與駁二藝術特區的蓬萊國際旅運中心，前身為主要儲放木板的舊貨棧，2014年10月首次啟用，隨著高雄港產業轉型與郵輪觀光崛起，港務公司針對既有設施進行牆面打除、結構補強與機電更新。

活化工程不僅保留了歷史韻味，更實質增加了約270坪旅運通關空間及215坪行李提領區，為提升通關效率，現場配置14座人工查驗櫃台與4座自動查驗通關系統，2座棧庫間特別增設中央通廊與風雨走廊，大幅優化旅客候船、休憩與接送的舒適度。

隨著蓬萊國際旅運中心擴建完成，高雄港正式邁入雙旅運中心時代，其與位於第19、20號碼頭、擁有全台唯一3D曲面帷幕的高雄港旅運中心相隔愛河灣。

港務公司指出，2處中心可依據船型大小靈活調配，最多可同時容納4艘大型郵輪靠泊。聯外交通方面，兩者皆緊鄰高雄輕軌站點駁二大義站、旅運中心站，旅客下船即可無縫接軌直達市區各大景點。