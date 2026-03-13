聽新聞
紓解空運壓力 金門清明專船3月16日開放訂位
金門縣府租賃清明專船往返台金以紓解空運壓力，將於3月16日起開放訂位，4月2日啟航；觀光處表示，如航行當日海象不適航行或搭乘人數未達乘客運能55%該航次將取消。
清明假期將至，金門縣觀光處今天發布新聞稿表示，縣府租賃客船航駛台中、金門往返1航次，預計於4月2日晚間由台中港啟航，4月6日上午由金門料羅港返航，該專船單程可載運300人，航程約8至9小時，將於3月16日起開放訂位。
觀光處指出，有意搭乘清明專船民眾，3月16日起至27日，每日上午9時到下午5時，在台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市、基隆市等多縣市都有登記窗口，詳細聯絡、接駁等資訊可洽金門縣政府。
觀光處表示，航行前3日，若航政或港務機關依中央氣象署預報航行當日航線海象不適航行，或搭乘人數未達船舶乘客運能55%，則該航次將取消，乘客須於船運取消後1個月內至原購證窗口完成退票。
