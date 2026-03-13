快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

聽新聞
0:00 / 0:00

紓解空運壓力 金門清明專船3月16日開放訂位

中央社／ 金門13日電

金門縣府租賃清明專船往返台金以紓解空運壓力，將於3月16日起開放訂位，4月2日啟航；觀光處表示，如航行當日海象不適航行或搭乘人數未達乘客運能55%該航次將取消。

清明假期將至，金門縣觀光處今天發布新聞稿表示，縣府租賃客船航駛台中、金門往返1航次，預計於4月2日晚間由台中港啟航，4月6日上午由金門料羅港返航，該專船單程可載運300人，航程約8至9小時，將於3月16日起開放訂位。

觀光處指出，有意搭乘清明專船民眾，3月16日起至27日，每日上午9時到下午5時，在台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市、基隆市等多縣市都有登記窗口，詳細聯絡、接駁等資訊可洽金門縣政府。

觀光處表示，航行前3日，若航政或港務機關依中央氣象署預報航行當日航線海象不適航行，或搭乘人數未達船舶乘客運能55%，則該航次將取消，乘客須於船運取消後1個月內至原購證窗口完成退票。

金門

延伸閱讀

國泰商務艙91萬惹議！美伊戰爭下機票恐漲30% 專家：要訂趁早

遊金門陸客變多 特產業嘆：消費力減弱

金寧鄉石蚵文化季4月1日登場 民代拋兩岸千人剝蚵構想受關注

清明返鄉機位搶破頭 金門縣府啟動「未訂到機位」大調查

相關新聞

守護「暗夜使者」草鴞 屏縣打造保護示範區推友善農業

屏東縣政府農業處將海豐圳寮溼地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，未來更將在林邊溪流域規畫約一公頃復育基地，讓被稱為「猴面鷹」的草鴞能在屏東土地上持續繁衍，創造農業、生態、土地共榮的典範。

全國23單位評比奪冠 金門消防局義消科技化計畫拿特優

內政部消防署今天舉行擴大署務會報，由內政部長劉世芳頒發「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，其中，金門縣消防局推動義消科技化訓練與裝備精進成效獲中央肯定，獲得114年度管考評比特優第1名獎項，消防局長呂英華今天到場領獎，呂英華表示，感謝中央對金門消防體系的肯定，未來將持續精進義消訓練並採購應勤裝備，強化協勤量能，讓各項救災救護勤務更加順遂，也為鄉親提供更完善的安全保障。

恆春半島洋蔥盛產期 首批19.2噸裝櫃啟航銷日本

恆春半島是洋蔥的重要產地，農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷洋蔥到日本，今天19.2噸洋蔥裝櫃首啟航，預計3天後送抵日本沖繩。農業部次長胡忠一表示，未來還會陸續出口到韓國、馬來西亞等國，拓展外銷通路。

高雄港舊倉庫大變身 蓬萊旅運中心擴增近500坪迎旅客

台灣港務公司斥資活化高雄港2座50年代舊倉庫，成功將「棧9-2庫」與「棧8-2庫」整併優化，新升級的「蓬萊國際旅運中心」不僅大幅擴增通關與行李提領空間，更與對岸的高雄港旅運中心形成「雙心環抱」愛河灣之勢，展現高雄港迎接大型國際郵輪的堅強實力。

屏東出生率創新低 縣府推專責醫師計畫守護小寶貝

台灣出生率逐年下降，屏東縣去年出生數僅3596人，縣府為提高兒童的初級照護醫療品質推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒的醫師1對1專業照護及家長育兒照護諮詢，截至目前有1萬2165名幼兒接受照護服務，涵蓋率達95.2%。

癱瘓男看診半天縮成1小時 高雄身障整合門診量年逾8千人

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。