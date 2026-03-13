守護「暗夜使者」草鴞 屏縣打造保護示範區推友善農業

屏東縣政府農業處將海豐圳寮溼地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，未來更將在林邊溪流域規畫約一公頃復育基地，讓被稱為「猴面鷹」的草鴞能在屏東土地上持續繁衍，創造農業、生態、土地共榮的典範。

縣府邀集林業及自然保育專家進行現地會勘與評估，系統性規畫棲地復育場域，目前也有近百公頃農地加入友善農地行列，透過減少農藥使用、不施放毒鼠藥及設置猛禽棲架等方式，營造野生動物覓食與棲息環境，成功在田裡記錄多種猛禽與草鴞。

高樹鄉「彩林農園」就透過維持草生地、減少農藥使用等，營造野生動物可棲息與覓食的環境。園區採無毒生態農法，並以鵝群巡守農園，透過自然方式驅離蛇鼠與蟲害。李淑萍表示，十年前開始友善耕作，初期雖然收成不穩也有病蟲害，但透過持續學習與農友交流，已建立穩定的農田生態系。

長期投入猛禽生態保育與友善農業推動的昕昌生態科研公司表示，透過生態調查、棲地營造與農友合作，已發展多項結合保育理念的農產品牌，如老鷹紅豆、霧峰黑翅鳶米、官田菱雉菱、貓頭鷹鳳梨等，「友善草鴞農產品標章」也能讓消費者透過市場力量支持生態保育。

從屏東黑鳶保育行動出發，逐步擴展至黑翅鳶、水雉與草鴞等農地鳥類，林業及自然保育署表示，農友配合「生態服務給付」制度，設置猛禽棲架、農作期間不使用除草劑與毒鼠藥、避免餵養遊蕩犬貓，即可申請每公頃每年最高2萬元獎勵金，希望打造人與自然共存共好的台灣農業。

屏東友善農地成功記錄到草鴞在農田中活動與覓食。圖／昕昌生態科研提供

屏東縣政府規畫海豐圳寮濕地作為草鴞棲地營造示範區。圖／縣府提供