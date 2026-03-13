守護「暗夜使者」草鴞 屏縣打造保護示範區推友善農業

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
草鴞巢內成鳥和幼鳥。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
草鴞巢內成鳥和幼鳥。圖／屏科大鳥類生態研究室提供

屏東縣政府農業處將海豐圳寮溼地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，未來更將在林邊溪流域規畫約一公頃復育基地，讓被稱為「猴面鷹」的草鴞能在屏東土地上持續繁衍，創造農業、生態、土地共榮的典範。

縣府邀集林業及自然保育專家進行現地會勘與評估，系統性規畫棲地復育場域，目前也有近百公頃農地加入友善農地行列，透過減少農藥使用、不施放毒鼠藥及設置猛禽棲架等方式，營造野生動物覓食與棲息環境，成功在田裡記錄多種猛禽與草鴞。

高樹鄉「彩林農園」就透過維持草生地、減少農藥使用等，營造野生動物可棲息與覓食的環境。園區採無毒生態農法，並以鵝群巡守農園，透過自然方式驅離蛇鼠與蟲害。李淑萍表示，十年前開始友善耕作，初期雖然收成不穩也有病蟲害，但透過持續學習與農友交流，已建立穩定的農田生態系。

長期投入猛禽生態保育與友善農業推動的昕昌生態科研公司表示，透過生態調查、棲地營造與農友合作，已發展多項結合保育理念的農產品牌，如老鷹紅豆、霧峰黑翅鳶米、官田菱雉菱、貓頭鷹鳳梨等，「友善草鴞農產品標章」也能讓消費者透過市場力量支持生態保育。

從屏東黑鳶保育行動出發，逐步擴展至黑翅鳶、水雉與草鴞等農地鳥類，林業及自然保育署表示，農友配合「生態服務給付」制度，設置猛禽棲架、農作期間不使用除草劑與毒鼠藥、避免餵養遊蕩犬貓，即可申請每公頃每年最高2萬元獎勵金，希望打造人與自然共存共好的台灣農業。

屏東友善農地成功記錄到草鴞在農田中活動與覓食。圖／昕昌生態科研提供
屏東友善農地成功記錄到草鴞在農田中活動與覓食。圖／昕昌生態科研提供

屏東縣政府規畫海豐圳寮濕地作為草鴞棲地營造示範區。圖／縣府提供
屏東縣政府規畫海豐圳寮濕地作為草鴞棲地營造示範區。圖／縣府提供

昕昌公司協助推動草鴞生態服務給付計畫，目前已有近百公頃農地加入友善農地行列。圖／縣府提供
昕昌公司協助推動草鴞生態服務給付計畫，目前已有近百公頃農地加入友善農地行列。圖／縣府提供

生態保育 屏東 野生動物

相關新聞

全國23單位評比奪冠 金門消防局義消科技化計畫拿特優

內政部消防署今天舉行擴大署務會報，由內政部長劉世芳頒發「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，其中，金門縣消防局推動義消科技化訓練與裝備精進成效獲中央肯定，獲得114年度管考評比特優第1名獎項，消防局長呂英華今天到場領獎，呂英華表示，感謝中央對金門消防體系的肯定，未來將持續精進義消訓練並採購應勤裝備，強化協勤量能，讓各項救災救護勤務更加順遂，也為鄉親提供更完善的安全保障。

屏東出生率創新低 縣府推專責醫師計畫守護小寶貝

台灣出生率逐年下降，屏東縣去年出生數僅3596人，縣府為提高兒童的初級照護醫療品質推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒的醫師1對1專業照護及家長育兒照護諮詢，截至目前有1萬2165名幼兒接受照護服務，涵蓋率達95.2%。

癱瘓男看診半天縮成1小時 高雄身障整合門診量年逾8千人

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

陳其邁率團訪美 高雄、熊本聯手亞利桑那強化半導體供應鏈合作

高雄市長陳其邁二度赴美參加3月16日至19日在加州聖荷西舉辦的全球AI盛會NVIDIA GTC年會，11日啟程，首站抵達美國核心半導體聚落亞利桑那州，於美國時間12日，率市府團隊與熊本縣廳組台日訪美團拜會商務廳總裁珊卓·華森並出席圓桌論壇，高雄、熊本與亞利桑那，皆在全球半導體供應鏈重組下占有關鍵地位，三方城市合作格外受到關注。

遊金門陸客變多 特產業嘆：消費力減弱

金門陸客持續增加，縣府觀光處委託金門大學調查，發現街頭雖可看到陸客身影，但旅遊需求轉向文化體驗與生活探索。特產業者指出，現在金門陸客採自由行，「窮遊」相當普遍，他們會逛街、拍照、吃小吃，但很少像以前那樣進特產店大量購物，實際消費力明顯大不如前。

