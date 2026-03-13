屏東恆春洋蔥外銷日本 2026年首批封櫃啟航

快訊

中央社／ 屏東縣13日電
屏東恆春陽光充足且有落山風吹拂，種植洋蔥氣候得天獨厚，收成洋蔥不僅香甜，外皮晶亮如蘋果且耐儲存。2026年迄今氣候良好，洋蔥發育狀況佳。圖／中央社
今年洋蔥質量俱佳，農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷日本沖繩，首批19.2公噸今天封櫃啟航。農業部表示，今年洋蔥輸出總量可望突破600公噸。

正值國產洋蔥主要產季，農糧署拓展台灣洋蔥外銷通路，輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷日本沖繩。今天在農業部政務次長胡忠一及大和蔬果生產合作社理事主席謝信惠等人見證下封櫃，預計16日抵達沖繩。

胡忠一接受媒體聯訪表示，台灣洋蔥去年全年輸出404公噸，今年以來輸出量僅3公噸，但大和合作社此批即輸出19.2公噸至日本，接下來也將陸續輸出至韓國、馬來西亞等國。今年光是大和合作社即預計輸出400至500公噸。由於今年品質佳、產量充足，預估全國輸出量可突破600公噸。

胡忠一說，目前正是採購國產洋蔥好時機，品質佳且價格親民，對健康也有益。呼籲民眾「吃在地、食當季」，支持農民努力與生產成果。

謝信惠表示，恆春陽光充足且有落山風吹拂，種植洋蔥氣候得天獨厚，收成洋蔥不僅香甜，外皮晶亮如蘋果且耐儲存。今年迄今氣候良好，洋蔥發育狀況佳，國際價格較去年好，目前1箱20公斤約新台幣400至500元，後續價格仍看好。

農糧署南區分署表示，為拓展外銷通路，除輔導國產洋蔥外銷並補助集運及分級處理費用外，農業部也即時啟動海外拓銷獎勵，鼓勵社場出口，提升產業競爭力。大和蔬果生產合作社採集團產區與契作模式，全年契作面積達169公頃，透過計畫產銷與安全用藥管理確保品質與安全，除供應國內市場，也外銷國際。

南區分署提及，本期作國產洋蔥種植面積約1338公頃，年產量約7萬6109公噸，主要產區在彰化、雲林、高雄及屏東，產期自12月至隔年4月，可貯藏約4至5個月。

農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社外銷洋蔥至日本，13日在農業部政務次長胡忠一（中）及大和蔬果生產合作社理事主席謝信惠（右5）等人見證下，將首批洋蔥封櫃。圖／中央社 ＝
