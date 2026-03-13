全國23單位評比奪冠 金門消防局義消科技化計畫拿特優

內政部消防署今天舉行擴大署務會報，由內政部長劉世芳頒發「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，其中，金門縣消防局推動義消科技化訓練與裝備精進成效獲中央肯定，獲得114年度管考評比特優第1名獎項，消防局長呂英華今天到場領獎，呂英華表示，感謝中央對金門消防體系的肯定，未來將持續精進義消訓練並採購應勤裝備，強化協勤量能，讓各項救災救護勤務更加順遂，也為鄉親提供更完善的安全保障。

內政部消防署推動「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，期程自113年至118年共6年。金門縣消防局於114年成功向中央爭取補助經費140萬8995元，在既有組織架構下強化義消人力、訓練及裝備，全面提升協勤能力。

在人力與訓練方面，消防局近兩年已完成特搜義消、無人機義消、後勤義消、企業義消、救護義消及水域義消等多類型訓練，並輔導無人機義消取得相關證照，同時分6年辦理非救護義消BLS基本救命術訓練，114年已有55人完成訓練，累計達104人。

此外，消防局也導入科技設備與智慧救災概念，安排無人機與救災機器人整合訓練，並辦理後勤管理中心及無人機管制中心相關課程，讓義消能在重大災害現場協助消防人員執行照護與支援工作，強化整體救災效率。

在裝備精進方面，消防局規畫6年分批採購義消火災搶救消防衣帽鞋56套及空氣呼吸器組件50具，目前已完成20套消防衣更換；同時為救護與水域義消添購專業裝備，並持續辦理相關救災訓練。

為提升重大災害應變能力，消防局也逐步為義消配發個人急救包IFAK（止血帶），目前已採購93套，未來將逐步為非救護義消人員每人配發1套，強化第一線應變能力。

消防局指出，在中央政策與經費挹注下，金門義消組織逐步發展出特搜、無人機、後勤、企業等多元功能型團隊，並透過持續招募與專業訓練，提升整體救災量能。未來將持續落實中程計畫，強化人力、裝備與教育訓練，確保義消在參與救災勤務時具備更完善的保障，也讓金門整體防救災體系更加健全。