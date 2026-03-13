屏東出生率創新低 縣府推專責醫師計畫守護小寶貝

台灣出生率逐年下降，屏東縣去年出生數僅3596人，縣府為提高兒童的初級照護醫療品質推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒的醫師1對1專業照護及家長育兒照護諮詢，截至目前有1萬2165名幼兒接受照護服務，涵蓋率達95.2%。

衛生局表示，專責醫師個人化健康管理方式照護，包含健康檢查、發展評估、預防保健、預防接種、衛生教育及醫療居家訪視等項目，家長無需額外負擔費用。

縣府也建立跨局處網絡合作機制，主動發掘周產期高風險孕產婦及新生兒、疑似高風險家庭，發展遲緩兒童，透過通報與轉介機制，銜接幼兒專責醫師持續看診與追蹤，提供完善連續性照護服務。

有一名2歲幼兒經專責醫師健康檢查評估，發現其語言表達能力及曲線能力明顯落後同齡兒童，經與家長訪談後立即協助轉介至早期療育單位，並持續追蹤後續治療與復健情形。家長表示，過去未察覺孩子發展異常，所幸經專責醫師專業評估與說明，才能提早發現及治療。

衛生局張秀君局長表示，目前結合53家醫療院所，包含9家醫院、13家基層診所、31家衛生所，及94名醫師投入計畫。呼籲家中有新生兒或3歲以下嬰幼兒，尚未加入專責醫師照護，可至衛生局網站查詢合作醫療機構，讓專責醫師一起守護小寶貝。