快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

癱瘓男看診半天變1小時 高雄身障整合門診量年逾8千人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
手語翻譯員於身障整合門診服務。圖／高雄市衛生局提供
手語翻譯員於身障整合門診服務。圖／高雄市衛生局提供

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

根據衛福部統計截至2025年第3季，高雄市身心障礙人口約15萬人，占全市人口約5.6%，其中約1成具有兩種以上障別，調查也顯示，近8成身障者需要定期就醫，常面臨費用負擔、院內動線不清與資訊理解困難等問題，需要跨科治療的患者缺乏整合門診，面臨就醫障礙。

為改善身心障礙者就醫不便，高雄市推出全台首創身障整合門診，去年整合門診就醫服務量達8368人次。衛生局指出，透過單一窗口預約與跨科整合醫療模式，讓同時罹患多種疾病的身障者能，可在同一時段完成多科醫師看診與用藥評估，並只收取單科掛號費。

此外同時協助銜接長照居家服務、居家復能以及交通接送資源，看診就醫流程縮短到1小時，也減少重複檢查與往返醫院負擔。

除提供多科整合醫療外，也由醫療團隊與個管師協助福利服務轉介、衛教與後續追蹤，降低身障者看診過程中的資訊落差與就醫壓力。

衛生局表示，目前高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院以及高雄市立小港醫院提供身心障礙整合門診服務，若身障者有多科就醫需求，可先向醫院洽詢，由個管師評估後安排預約看診。

身心障礙整合門診看診服務量去年突破8千人。圖／高雄市衛生局提供
身心障礙整合門診看診服務量去年突破8千人。圖／高雄市衛生局提供

身心障礙者整合醫療服務流程。圖／高雄市衛生局提供
身心障礙者整合醫療服務流程。圖／高雄市衛生局提供

不同科別醫師於身心障礙整合門診討論治療方案。圖／高雄市衛生局提供
不同科別醫師於身心障礙整合門診討論治療方案。圖／高雄市衛生局提供

身障整合門診提供手持式輔助溝通器。圖／高雄市衛生局提供
身障整合門診提供手持式輔助溝通器。圖／高雄市衛生局提供

身障者 衛生局 看診

延伸閱讀

許維恩現身說法！名人效益加持 門診乳癌諮詢病人增

台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

台南女長年搬蔬果椎間盤突出 醫院助認定職業病

相關新聞

陳其邁率團訪美 高雄、熊本聯手亞利桑那強化半導體供應鏈合作

高雄市長陳其邁二度赴美參加3月16日至19日在加州聖荷西舉辦的全球AI盛會NVIDIA GTC年會，11日啟程，首站抵達美國核心半導體聚落亞利桑那州，於美國時間12日，率市府團隊與熊本縣廳組台日訪美團拜會商務廳總裁珊卓·華森並出席圓桌論壇，高雄、熊本與亞利桑那，皆在全球半導體供應鏈重組下占有關鍵地位，三方城市合作格外受到關注。

遊金門陸客變多 特產業嘆：消費力減弱

金門陸客持續增加，縣府觀光處委託金門大學調查，發現街頭雖可看到陸客身影，但旅遊需求轉向文化體驗與生活探索。特產業者指出，現在金門陸客採自由行，「窮遊」相當普遍，他們會逛街、拍照、吃小吃，但很少像以前那樣進特產店大量購物，實際消費力明顯大不如前。

北竿硬地超馬3月20日開跑 海景+陡坡極限考驗等你來挑戰

第十屆「馬祖北竿硬地超級馬拉松」將於3月20日至21日在北竿登場，今年賽事以「榮耀北竿‧十載硬道」為主題，象徵活動邁入十週年里程碑，主辦單位邀請全國跑者齊聚離島，挑戰兼具海景與坡度的硬地賽道，在壯麗島嶼風光中感受北竿獨特的路跑魅力。

屏東市90歲以上長者重陽敬老金提高 百歲人瑞增至1萬元

屏東市民代表會今天通過「屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例」部分修正案，百歲人瑞敬老禮金由6000元提高到1萬元，90歲到99歲由1000元提高到3600元，今年重陽節開始實施，預估屏東市公所每年將多出500萬元預算。

金寧鄉石蚵文化季4月1日登場 民代拋兩岸千人剝蚵構想受關注

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會，宣布今年將推出千人剝蚵、觀光導覽、校園體驗與大型舞台活動等系列內容；會中金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。

林志東發放慰問金…意外窺見暖心故事 馬防部軍人自願輪班照顧同袍父親

連江縣南竿鄉長林志東今天表示，日前到醫院發放慰問金時，意外遇見一群馬防部士兵，自願輪班照顧同袍的父親，在病房中看到人性光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。