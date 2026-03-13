癱瘓男看診半天變1小時 高雄身障整合門診量年逾8千人

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

根據衛福部統計截至2025年第3季，高雄市身心障礙人口約15萬人，占全市人口約5.6%，其中約1成具有兩種以上障別，調查也顯示，近8成身障者需要定期就醫，常面臨費用負擔、院內動線不清與資訊理解困難等問題，需要跨科治療的患者缺乏整合門診，面臨就醫障礙。

為改善身心障礙者就醫不便，高雄市推出全台首創身障整合門診，去年整合門診就醫服務量達8368人次。衛生局指出，透過單一窗口預約與跨科整合醫療模式，讓同時罹患多種疾病的身障者能，可在同一時段完成多科醫師看診與用藥評估，並只收取單科掛號費。

此外同時協助銜接長照居家服務、居家復能以及交通接送資源，看診就醫流程縮短到1小時，也減少重複檢查與往返醫院負擔。

除提供多科整合醫療外，也由醫療團隊與個管師協助福利服務轉介、衛教與後續追蹤，降低身障者看診過程中的資訊落差與就醫壓力。

衛生局表示，目前高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院以及高雄市立小港醫院提供身心障礙整合門診服務，若身障者有多科就醫需求，可先向醫院洽詢，由個管師評估後安排預約看診。

身心障礙整合門診看診服務量去年突破8千人。圖／高雄市衛生局提供

身心障礙者整合醫療服務流程。圖／高雄市衛生局提供

不同科別醫師於身心障礙整合門診討論治療方案。圖／高雄市衛生局提供