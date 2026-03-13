快訊

高雄11區22日停水降壓12小時　影響48萬戶

中央社／ 高雄13日電

台水公司表示，高雄市三民、鳳山、鳥松等區將於22日上午8時至晚間8時停水12小時，此外，鼓山、左營、前鎮、新興、仁武、前金、苓雅、鹽埕等區同日降壓，共有48萬戶受影響。

台水公司透過新聞稿表示，因配合台電公司仁大長庚線及仁資分歧線架空線路地下化施工停電，22日澄清湖淨水場將配合停電，影響產水、供水，此次停水影響12萬戶、壓降影響36萬戶。

台水表示，為減少停電影響範圍，啟動發電機維持澄清湖淨水場產水10萬CMD，供水設備也啟動發電機利用透支清水池，於停電期間可穩定出水15萬CMD，經調度，台南清水支援仍有供水缺口。

此次公告停水區域包括三民區多個里、鳳山區忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里（高速公路以西），以及鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里。

三民區停水區域，包括本館里、本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、本揚里、寶獅里、本文里、寶業里、寶慶里、寶國里、寶民里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、寶中里。

降壓區域則為新興、仁武、前金、苓雅、鹽埕區；三民、鳳山、鼓山多個里；左營區福山里、菜公里；前鎮區瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。

三民區降壓區域，包括精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。

鳳山區降壓區域，包括中正里、埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、海光里、文德里、鳳東里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、和興里、文衡里。

鼓山區降壓區域，包括綠川里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、樹德里、桃源里、壽山里、麗興里、惠安里、維生里、延平里、新民里、登山里、鼓岩里、峰南里、山下里、哨船頭里。

台水提醒，除了停水及降壓區域外，其餘地區供水將維持正常。不過復水初期，管線末端、大樓高層及地勢較高地區的水壓恢復時間可能較慢。建議民眾於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以免設備空轉損壞。

相關新聞

屏東出生率創新低 縣府推專責醫師計畫守護小寶貝

台灣出生率逐年下降，屏東縣去年出生數僅3596人，縣府為提高兒童的初級照護醫療品質推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒的醫師1對1專業照護及家長育兒照護諮詢，截至目前有1萬2165名幼兒接受照護服務，涵蓋率達95.2%。

癱瘓男看診半天縮成1小時 高雄身障整合門診量年逾8千人

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

陳其邁率團訪美 高雄、熊本聯手亞利桑那強化半導體供應鏈合作

高雄市長陳其邁二度赴美參加3月16日至19日在加州聖荷西舉辦的全球AI盛會NVIDIA GTC年會，11日啟程，首站抵達美國核心半導體聚落亞利桑那州，於美國時間12日，率市府團隊與熊本縣廳組台日訪美團拜會商務廳總裁珊卓·華森並出席圓桌論壇，高雄、熊本與亞利桑那，皆在全球半導體供應鏈重組下占有關鍵地位，三方城市合作格外受到關注。

遊金門陸客變多 特產業嘆：消費力減弱

金門陸客持續增加，縣府觀光處委託金門大學調查，發現街頭雖可看到陸客身影，但旅遊需求轉向文化體驗與生活探索。特產業者指出，現在金門陸客採自由行，「窮遊」相當普遍，他們會逛街、拍照、吃小吃，但很少像以前那樣進特產店大量購物，實際消費力明顯大不如前。

林志東發放慰問金…意外窺見暖心故事 馬防部軍人自願輪班照顧同袍父親

連江縣南竿鄉長林志東今天表示，日前到醫院發放慰問金時，意外遇見一群馬防部士兵，自願輪班照顧同袍的父親，在病房中看到人性光...

金寧鄉石蚵文化季4月1日登場 民代拋兩岸千人剝蚵構想受關注

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會，宣布今年將推出千人剝蚵、觀光導覽、校園體驗與大型舞台活動等系列內容；會中金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。

