高雄11區22日停水降壓12小時 影響48萬戶
台水公司表示，高雄市三民、鳳山、鳥松等區將於22日上午8時至晚間8時停水12小時，此外，鼓山、左營、前鎮、新興、仁武、前金、苓雅、鹽埕等區同日降壓，共有48萬戶受影響。
台水公司透過新聞稿表示，因配合台電公司仁大長庚線及仁資分歧線架空線路地下化施工停電，22日澄清湖淨水場將配合停電，影響產水、供水，此次停水影響12萬戶、壓降影響36萬戶。
台水表示，為減少停電影響範圍，啟動發電機維持澄清湖淨水場產水10萬CMD，供水設備也啟動發電機利用透支清水池，於停電期間可穩定出水15萬CMD，經調度，台南清水支援仍有供水缺口。
此次公告停水區域包括三民區多個里、鳳山區忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里（高速公路以西），以及鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里。
三民區停水區域，包括本館里、本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、本揚里、寶獅里、本文里、寶業里、寶慶里、寶國里、寶民里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、寶中里。
降壓區域則為新興、仁武、前金、苓雅、鹽埕區；三民、鳳山、鼓山多個里；左營區福山里、菜公里；前鎮區瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。
三民區降壓區域，包括精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。
鳳山區降壓區域，包括中正里、埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、海光里、文德里、鳳東里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、和興里、文衡里。
鼓山區降壓區域，包括綠川里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、樹德里、桃源里、壽山里、麗興里、惠安里、維生里、延平里、新民里、登山里、鼓岩里、峰南里、山下里、哨船頭里。
台水提醒，除了停水及降壓區域外，其餘地區供水將維持正常。不過復水初期，管線末端、大樓高層及地勢較高地區的水壓恢復時間可能較慢。建議民眾於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以免設備空轉損壞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。