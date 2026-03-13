高雄11區22日停水降壓12小時　影響48萬戶

42歲男子因自體免疫腦炎導致四肢癱瘓、失語症與呼吸衰竭，接受氣管切開造口手術，需定期回診腦神經內科與胸腔科，過去每次看診奔波不同科別、長時間等候，一趟就耗上3到4小時，如今透過高雄市身障整合門診，看診時間縮短到約1小時，衛生局統計，去年整合門診服務量突破8千人次。

2026-03-13 12:23