「漂丿少年家」陪找方向 金門社工盼成迷途者靠岸

曾是高關懷少年的楊皓傑成立社福團體「漂丿少年家」，透過社工所學陪伴金門迷失方向少年；他說，金門社福資源較台灣缺乏，盼團隊持續運作，成為能接納少年的靠岸。

「漂丿少年家」（社團法人台灣漂泊少年靠岸協會）於民國113年成立，根據其官網介紹，「漂丿」取自漂泊的台語諧音，協會盼成為暫時迷失方向少年的第二個家。

楊皓傑接受中央社記者訪問指出，他學生時期在金門常與師長發生衝突，甚至在校外有違法行為，當時輔導老師與校外社工始終陪伴在旁，「他們不是直接記過處罰，而是願意認真了解我的處境，所以我也想要成為像他們一樣的人。」

楊皓傑說，不論是教育體系會稱呼的高關懷少年，或單純在學校待不下去的少年，當沒有成人理解、陪伴時，少年就可能帶著負面標籤成長，進而真的走偏。

曾就讀輔仁大學社工系研究所的楊皓傑表示，在台灣接觸逆風劇團等社福組織，認知到金門相較台灣缺乏許多社福資源，才決定回到金門成立「漂丿少年家」，嘗試用不同方式陪伴迷失方向少年。

楊皓傑指出，少年在學校、家庭已有許多限制，當他們來到「漂丿少年家」據點時，不會特別要求進行什麼活動，「只希望這裡是能讓少年放鬆、跟家裡不同的場所」，據點的社工此時也能藉由各自經驗、職能與少年互動。

楊皓傑說，協會除讓少年有地方去，也提供攝影、沖煮咖啡、拳擊等課程讓他們探索不同興趣，並規劃自由報名投入社區公益活動，包括曾在各社區舉辦社區機車健檢服務，目前也定期煮便當與獨居長者共同用餐等，「我們想告訴大家，這群少年也可以做值得鼓勵的好事」。

他表示，少年需要的不是制式化要求他們「怎麼做」，而是有人能陪著他們「一起做」，期盼「漂丿少年家」持續運作，長期陪伴願意到據點的少年，也歡迎少年成年後回頭到據點成為陪伴者，「就像我能分享以前我們走過的路一樣」。