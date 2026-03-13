陳其邁率團訪美 高雄、熊本聯手亞利桑那強化半導體供應鏈合作

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市長陳其邁出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與美國亞利桑那州產官學界代表深入交流，包括亞利桑那州商務廳、大鳳凰城經濟發展署、鳳凰城市政府、梅薩市政府及皮奧里亞市政府、亞利桑那州立大學、半導體企業均派代表出席。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁二度赴美參加3月16日至19日在加州聖荷西舉辦的全球AI盛會NVIDIA GTC年會，11日啟程，首站抵達美國核心半導體聚落亞利桑那州，於美國時間12日，率市府團隊與熊本縣廳組台日訪美團拜會商務廳總裁珊卓·華森並出席圓桌論壇，高雄、熊本與亞利桑那，皆在全球半導體供應鏈重組下占有關鍵地位，三方城市合作格外受到關注。

圓桌論壇匯聚亞利桑那州多個產官學單位，包括亞利桑那州商務廳、大鳳凰城經濟發展署、鳳凰城市政府、梅薩市政府與皮奧里亞市政府等；產學界有亞利桑那州立大學副校長與半導體設備商ASM代表參與，台灣方面包含高市府、熊本縣、中山大學、工研院出席。

陳其邁在會中表示，高雄與亞利桑那在氣候條件、城市性格與產業發展方向上有許多相似之處，他分享抵達鳳凰城機場時，與多位半導體供應鏈企業員工交流，對方提到亞利桑那州政府行政效率高，讓他印象深刻。

陳其邁指出，高雄是台灣半導體S廊帶的重要核心城市，台積電先進製程首座工廠已正式運轉，在全球政經局勢變動下，半導體產業必須透過跨國分散布局來降低風險，而高雄與亞利桑那的產業鏈互補，正是強化全球供應鏈韌性的關鍵。

珊卓・華森透露2013年首次訪台後，至今已造訪台灣超過10次。華森表示，亞利桑那州與台灣的夥伴關係已建立逾十年，如今更加緊密，台灣是美國極為重要的合作夥伴，而亞利桑那州也逐漸成為美國半導體產業的核心重鎮。

她強調，亞利桑那不僅具備良好的投資環境，也擁有完整的人才培育體系，未來在城市治理、人才交流與產業生態建構上，台美日三方仍有極大的合作空間。

熊本縣副知事竹內信義則表示，這是他首次訪問美國，對亞利桑那州政府的接待深表感謝，他提到，此次台日城市聯合訪美，是在高雄提出構想後促成，展現台灣、日本與美國三方高度合作的意願，未來熊本、高雄與亞利桑那，也將透過大學校際合作，進一步深化半導體人才培育。

針對人才培育與產學合作，亞利桑那州立大學副校長歐蘇利文指出，校方持續追蹤產業需求，調整人才培育策略。

高市府行政暨國際處長張硯卿說，隨著台積電持續在高雄、日本熊本與美國亞利桑那投資設廠，三地逐漸形成全球最重要的半導體製造聚落，台日城市聯合訪美也為未來在半導體產業鏈合作與國際人才培育上展開合作新契機。

陳其邁與亞利桑那產官學界於圓桌論壇進行對話，聚焦強化半導體全球供應鏈韌性及國際人才培育。圖／高雄市政府提供
陳其邁與亞利桑那產官學界於圓桌論壇進行對話，聚焦強化半導體全球供應鏈韌性及國際人才培育。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁與熊本縣副知事共同率團拜會亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson，寫下高雄、熊本與亞利桑那州三方首度聯合對話的歷史新頁。圖／高雄市政府提供
熊本 美國 高雄

