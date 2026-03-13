聽新聞
遊金門陸客變多 特產業嘆：消費力減弱

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門陸客多自由行，「窮遊」情形普遍，通常三三兩兩租用電動車四處走訪景點。記者蔡家蓁／攝影
金門陸客多自由行，「窮遊」情形普遍，通常三三兩兩租用電動車四處走訪景點。記者蔡家蓁／攝影

金門陸客持續增加，縣府觀光處委託金門大學調查，發現街頭雖可看到陸客身影，但旅遊需求轉向文化體驗與生活探索。特產業者指出，現在金門陸客採自由行，「窮遊」相當普遍，他們會逛街、拍照、吃小吃，但很少像以前那樣進特產店大量購物，實際消費力明顯大不如前。

去年全年陸客到金門約十九萬五千人次，研究指出，陸客來金旅遊型態已與過去團體旅遊為主的模式大不相同，過去金門常被視為兩岸交通的中繼站，如今逐步發展為跨境觀光目的地；隨著自由行旅客增加，旅遊需求從傳統的購物與觀光，轉向文化體驗與生活探索，戰地遺址等。

據了解，過去金門觀光高度依賴陸客團體旅遊，旅行團多安排固定行程，遊客常會到特產店集中消費，高粱酒、貢糖、牛肉乾等商品往往一買就是整箱，隨著自由行成為主流，消費模式也出現明顯改變。

有業者說，現在來金門的陸客多半採自由行方式，「窮遊」情形相當普遍，通常三三兩兩同行，抵達金門後租電動二輪車到處走訪景點，行程安排相當彈性。

有特產業者表示，現在陸客消費多集中在街邊小吃與平價餐飲，例如蚵嗲、燒餅、廣東粥或各式點心，花費金額相對不高。雖然小三通人潮回來了，但購買特產的比例明顯下降，生意比過去難做。

金門陸客持續增加，縣府觀光處委託金門大學調查，發現街頭雖可看到陸客身影，但旅遊需求轉向文化體驗與生活探索。特產業者指出，現在金門陸客採自由行，「窮遊」相當普遍，他們會逛街、拍照、吃小吃，但很少像以前那樣進特產店大量購物，實際消費力明顯大不如前。

