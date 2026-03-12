林志東發放慰問金…意外窺見暖心故事 馬防部軍人自願輪班照顧同袍父親

連江縣南竿鄉長林志東今天表示，日前到醫院發放慰問金時，意外遇見一群馬防部士兵，自願輪班照顧同袍的父親，在病房中看到人性光輝。

林志東告訴中央社記者，南竿鄉公所訂有發放住院醫療慰問金辦法，他年前至連江縣立醫院發放慰問金時，遇到兩位年輕官兵，一位正細心餵食病房內臥床長者，另一位則在旁守候。

林志東說，因士兵照顧長者狀況不常見，他好奇上前詢問，才知長者為鍾姓士兵的父親，原住在縣醫附設的護理之家，因身體狀況亮紅燈住院，但鍾姓士兵有要事須回台灣本島；該單位5位官兵便決定自願輪班照顧，他剛好遇到其中兩位。

林志東指出，鍾姓士兵在馬祖防衛指揮部服役，因擔心年邁父親無人照顧，去年10月父子將戶籍遷至南竿鄉，長者也在公所協助下，順利入住護理之家。對於軍中戰友自願協助照顧同袍父親，分工陪伴、餵食，讓他看到袍澤情誼及人性光輝。

馬祖防衛指揮部低調證實此事，一位不願具名的幹部私下向中央社記者表示，支援營補給連官兵於備戰任務之餘，在同袍因事返回台灣本島期間，自發性前往醫院陪伴與照顧其住院父親，不僅詮釋相互扶持的意義，更展現團隊精神。

根據南竿鄉公所住院醫療慰問金相關辦法，因疾病或意外於連江縣立醫院住院的南竿鄉民，由鄉長親自或派代表，每次發放新台幣1000至5000元不等的慰問金。而鄉民乘直升機後送至台灣本島診治，或因安寧醫療乘直升機回馬祖的費用，也由公所全額負擔。