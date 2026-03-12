北竿硬地超馬3月20日開跑 海景+陡坡極限考驗等你來挑戰

第十屆「馬祖北竿硬地超級馬拉松」將於3月20日至21日在北竿登場，今年賽事以「榮耀北竿‧十載硬道」為主題，象徵活動邁入十週年里程碑，主辦單位邀請全國跑者齊聚離島，挑戰兼具海景與坡度的硬地賽道，在壯麗島嶼風光中感受北竿獨特的路跑魅力。

主辦單位表示，北竿硬地超級馬拉松以多坡度、臨海景觀聞名，跑者沿途可眺望海天一色的景致，卻也必須面對連續起伏的賽道考驗體能與意志，十年來，賽事逐漸成為馬祖具代表性的運動觀光活動之一，每年吸引眾多跑者專程赴離島挑戰。

為慶祝賽事十週年，主辦單位今年推出多項限定活動與紀念好禮。包括早鳥報名贈送「國家地理海洋日購物袋」，鼓勵跑者以環保行動支持永續島嶼理念；選手若於賽事期間入住北竿，可兌換專屬紀念馬克杯；前往大坵島旅遊也可領取限定紀念品，讓跑者在參賽之餘體驗離島生態與自然風光。

此外，活動也結合在地景點打卡互動，跑者只要在芹壁聚落的「國家地理黃框」與「榮耀北竿打卡牆」拍照打卡，即可到活動現場兌換限量「榮耀IN北竿紀念幣」，為十週年賽事留下獨特回憶。

賽程方面，3月20日將率先舉行4公里休閒組、長青組與親子組賽事，晚間並安排「選手之夜」交流活動；3月21日則進行正式競賽，包括50公里超級馬拉松、25公里超半程馬拉松、12.5公里挑戰組與5公里壁山組，讓不同程度跑者都能參與其中。

考量選手跨島參賽需求，主辦單位也協調加開南、北竿交通船並規劃接駁服務，協助跑者順利往返賽事會場；主辦單位指出，希望透過十週年賽事吸引更多跑者與旅客走進北竿，透過運動與旅遊結合，認識離島的自然景觀與文化魅力，共同見證這場延續十年的路跑盛會。