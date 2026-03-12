金寧鄉石蚵文化季4月1日登場 民代拋兩岸千人剝蚵構想受關注

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會共同行銷活動。記者蔡家蓁／攝影
一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會共同行銷活動。記者蔡家蓁／攝影

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會，宣布今年將推出千人剝蚵、觀光導覽、校園體驗與大型舞台活動等系列內容；會中金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。

記者會於下午15點在古寧村辦公處舉行，由金門副縣長陳祥麟與金寧鄉長楊忠俊與共同主持，縣府觀光處副處長蔡湛成、鄉代會主席黃文欣及多位鄉代、村長與轄區內校長都到場。

金寧鄉民代表會主席黃文欣表示，金門石蚵文化具有特色，若未來能進一步舉辦兩岸三地的千人剝蚵活動，將更具觀光吸引力。他認為石蚵屬於民生產業，不應牽涉政治，如果能成功推動，對金門觀光與石蚵產業行銷都會有幫助。

對此，陳祥麟表示，金門與廈門、同安一帶屬於共同水域，兩岸其實都有石蚵養殖產業，未來在產業或文化層面，確實可以思考是否有合作空間。

楊忠俊指出，金寧鄉自民國92年推動「一鄉鎮一特色」以來，石蚵文化一直是地方代表產業，今年文化季除延續傳統活動，也加入觀光與教育元素，希望讓更多人了解石蚵產業與潮間帶文化。

楊忠俊也提到，近年石蚵從業人口逐漸減少，主要原因是養殖與採收工作辛苦，年輕人較少投入，因此希望透過文化季與觀光活動，讓更多人認識石蚵產業，進而帶動產業轉型與地方發展。

今年石蚵文化季將從4月1日至30日的「邂逅金寧抱好禮」活動揭開序幕。活動期間，遊客只要搭乘台灣好行B線「金寧鄉古寧頭戰場線」，完成導覽行程，即可獲得限量「樂遊金寧紀念酒」一瓶。公所也規畫4場「尋味遊金寧之好行限定團」，由專屬中巴帶領遊客深入金寧景點。

文化季另一亮點是4月18日下午4時在古寧頭北山出海口海堤舉辦的「千人剝蚵大挑戰」，屆時將重現海岸線千人同時剝蚵的畫面，讓民眾體驗蚵民日常勞動。主辦單位也規畫非金門籍旅客體驗區，外地旅客或陸客可憑3日內抵金機票或船票優先參與。

楊忠俊表示，石蚵文化季是金寧鄉年度重要活動，今年整合縣府、學校與社區資源，透過產業、文化與觀光結合，希望吸引更多遊客走進金寧，感受金門潮間帶文化與石蚵產業的魅力。

「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，金寧鄉長楊忠俊（右二）指出，金寧鄉自民國92年推動「一鄉鎮一特色」以來，石蚵文化一直是地方代表產業，今年文化季除延續傳統活動，也加入觀光與教育元素，希望讓更多人了解石蚵產業與潮間帶文化。記者蔡家蓁／攝影
「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，金寧鄉長楊忠俊（右二）指出，金寧鄉自民國92年推動「一鄉鎮一特色」以來，石蚵文化一直是地方代表產業，今年文化季除延續傳統活動，也加入觀光與教育元素，希望讓更多人了解石蚵產業與潮間帶文化。記者蔡家蓁／攝影

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今天舉行活動記者會，金寧鄉長楊忠俊（右）與鄉民代表陳尤莉（左）大啖石蚵美食，頻頻誇讚古寧頭的石蚵就是好吃。記者蔡家蓁／攝影
一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今天舉行活動記者會，金寧鄉長楊忠俊（右）與鄉民代表陳尤莉（左）大啖石蚵美食，頻頻誇讚古寧頭的石蚵就是好吃。記者蔡家蓁／攝影

「金寧鄉石蚵文化季」記者會上，金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。記者蔡家蓁／攝影
「金寧鄉石蚵文化季」記者會上，金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。記者蔡家蓁／攝影

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今天舉行活動記者會，金寧鄉長楊忠俊（左）與金門副縣長陳祥麟偕同石蚵寶寶吉祥物一起邀請旅客來金寧鄉作客。記者蔡家蓁／攝影
一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今天舉行活動記者會，金寧鄉長楊忠俊（左）與金門副縣長陳祥麟偕同石蚵寶寶吉祥物一起邀請旅客來金寧鄉作客。記者蔡家蓁／攝影

