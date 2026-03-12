金寧鄉石蚵文化季4月1日登場 民代拋兩岸千人剝蚵構想受關注

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會，宣布今年將推出千人剝蚵、觀光導覽、校園體驗與大型舞台活動等系列內容；會中金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。

記者會於下午15點在古寧村辦公處舉行，由金門副縣長陳祥麟與金寧鄉長楊忠俊與共同主持，縣府觀光處副處長蔡湛成、鄉代會主席黃文欣及多位鄉代、村長與轄區內校長都到場。

金寧鄉民代表會主席黃文欣表示，金門石蚵文化具有特色，若未來能進一步舉辦兩岸三地的千人剝蚵活動，將更具觀光吸引力。他認為石蚵屬於民生產業，不應牽涉政治，如果能成功推動，對金門觀光與石蚵產業行銷都會有幫助。

對此，陳祥麟表示，金門與廈門、同安一帶屬於共同水域，兩岸其實都有石蚵養殖產業，未來在產業或文化層面，確實可以思考是否有合作空間。

楊忠俊指出，金寧鄉自民國92年推動「一鄉鎮一特色」以來，石蚵文化一直是地方代表產業，今年文化季除延續傳統活動，也加入觀光與教育元素，希望讓更多人了解石蚵產業與潮間帶文化。

楊忠俊也提到，近年石蚵從業人口逐漸減少，主要原因是養殖與採收工作辛苦，年輕人較少投入，因此希望透過文化季與觀光活動，讓更多人認識石蚵產業，進而帶動產業轉型與地方發展。

今年石蚵文化季將從4月1日至30日的「邂逅金寧抱好禮」活動揭開序幕。活動期間，遊客只要搭乘台灣好行B線「金寧鄉古寧頭戰場線」，完成導覽行程，即可獲得限量「樂遊金寧紀念酒」一瓶。公所也規畫4場「尋味遊金寧之好行限定團」，由專屬中巴帶領遊客深入金寧景點。

文化季另一亮點是4月18日下午4時在古寧頭北山出海口海堤舉辦的「千人剝蚵大挑戰」，屆時將重現海岸線千人同時剝蚵的畫面，讓民眾體驗蚵民日常勞動。主辦單位也規畫非金門籍旅客體驗區，外地旅客或陸客可憑3日內抵金機票或船票優先參與。

楊忠俊表示，石蚵文化季是金寧鄉年度重要活動，今年整合縣府、學校與社區資源，透過產業、文化與觀光結合，希望吸引更多遊客走進金寧，感受金門潮間帶文化與石蚵產業的魅力。

「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，金寧鄉長楊忠俊（右二）指出，金寧鄉自民國92年推動「一鄉鎮一特色」以來，石蚵文化一直是地方代表產業，今年文化季除延續傳統活動，也加入觀光與教育元素，希望讓更多人了解石蚵產業與潮間帶文化。記者蔡家蓁／攝影

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今天舉行活動記者會，金寧鄉長楊忠俊（右）與鄉民代表陳尤莉（左）大啖石蚵美食，頻頻誇讚古寧頭的石蚵就是好吃。記者蔡家蓁／攝影

「金寧鄉石蚵文化季」記者會上，金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。記者蔡家蓁／攝影