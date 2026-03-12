快訊

打造偏鄉運輸 高雄桃源區幸福巴士即日起營運

中央社／ 高雄12日電

高雄市桃源區「幸福共享高雄GO」幸福巴士今天正式營運，採預約制，營運區域內任意起迄點均可上下車，有需求者可就近於區公所、醫院、學校等單位預約乘車。

高雄偏鄉山城幅員遼闊，人口密度低且居住分散，傳統公車班次難以因應。市府交通局在偏鄉推動幸福巴士政策，導入點對點預約制服務模式回應在地交通需求，只要支付公車的費用就能到達目的地。

高雄市交通局今天在桃源區舉行幸福巴士啟用典禮，宣告幸福巴士正式在桃源區上路服務。

交通局表示，幸福共享高雄GO以服務偏鄉為主，民國111年起於美濃區開始擴展，每年增加2區服務範圍。目前已於美濃、杉林、六龜、內門、茂林及甲仙區營運，桃源區並於去年底試營運，今天正式營運。

幸福共享高雄GO採預約制，營運區域內任意起迄點均可上下車。桃源區試營運至3月初，總計已搭載超過3500人次，服務對象以學生就學居多，占5、6成。

交通局表示，有需求者可就近於區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車，或撥打免費服務專線0800-660-696（ 桃源#7）、Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。

高雄

加強誘因 民代爭取高捷轉乘停車優惠

高雄公共運輸路網成形，市府推出多項月票政策和轉乘優惠鼓勵搭乘，卻僅限公共運輸間相互轉乘，未提供自駕汽機車的停車轉乘優惠，捷運紅橘線周邊逾五百處公私營停車場，民眾停車費動輒百元起跳，民代建議交通局應結合捷運站周邊公有停車場系統給予票卡轉乘優惠，推升公共運輸使用率。

高雄機車族 轉乘率僅4.4%

行政院主計總處調查，高雄全市機車數量超過二一○萬輛，每百戶家庭擁有機車數高達一八五輛，高於全台平均數，六都最高，而交通部調查發現，高雄機車族使用機車再轉乘其他交通工具的比率僅百分之四點四，主因轉乘費時、轉乘時機車停車不便，民眾指，高雄人沒有機車很難生存。

金寧鄉石蚵文化季4月1日登場 民代拋兩岸千人剝蚵構想受關注

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會，宣布今年將推出千人剝蚵、觀光導覽、校園體驗與大型舞台活動等系列內容；會中金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。

北竿硬地超馬3月20日開跑 海景+陡坡極限考驗等你來挑戰

第十屆「馬祖北竿硬地超級馬拉松」將於3月20日至21日在北竿登場，今年賽事以「榮耀北竿‧十載硬道」為主題，象徵活動邁入十週年里程碑，主辦單位邀請全國跑者齊聚離島，挑戰兼具海景與坡度的硬地賽道，在壯麗島嶼風光中感受北竿獨特的路跑魅力。

屏東市90歲以上長者重陽敬老金提高 百歲人瑞增至1萬元

屏東市民代表會今天通過「屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例」部分修正案，百歲人瑞敬老禮金由6000元提高到1萬元，90歲到99歲由1000元提高到3600元，今年重陽節開始實施，預估屏東市公所每年將多出500萬元預算。

國際自由車環台賽高雄站17日登場 11行政區道路交管要注意

國際自由車總會UCI登錄的１級賽事「2026國際自由車環台賽」登場，3月17日高雄站起點位於大樹佛光山佛陀紀念館、終點左營國家體育場，沿途會經過大樹、旗山、美濃等11個行政區，道路將逐區進行階段性路段管制，競賽自由車隊時速高達40至60公里，請車輛與行人注意。

