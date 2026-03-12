打造偏鄉運輸 高雄桃源區幸福巴士即日起營運

高雄市桃源區「幸福共享高雄GO」幸福巴士今天正式營運，採預約制，營運區域內任意起迄點均可上下車，有需求者可就近於區公所、醫院、學校等單位預約乘車。

高雄偏鄉山城幅員遼闊，人口密度低且居住分散，傳統公車班次難以因應。市府交通局在偏鄉推動幸福巴士政策，導入點對點預約制服務模式回應在地交通需求，只要支付公車的費用就能到達目的地。

高雄市交通局今天在桃源區舉行幸福巴士啟用典禮，宣告幸福巴士正式在桃源區上路服務。

交通局表示，幸福共享高雄GO以服務偏鄉為主，民國111年起於美濃區開始擴展，每年增加2區服務範圍。目前已於美濃、杉林、六龜、內門、茂林及甲仙區營運，桃源區並於去年底試營運，今天正式營運。

幸福共享高雄GO採預約制，營運區域內任意起迄點均可上下車。桃源區試營運至3月初，總計已搭載超過3500人次，服務對象以學生就學居多，占5、6成。

交通局表示，有需求者可就近於區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車，或撥打免費服務專線0800-660-696（ 桃源#7）、Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。