快訊

行政院補提名公視第8屆董監事候選人 彭政閔、黃韻玲、詹怡宜皆入列

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東市90歲以上長者重陽敬老金提高 百歲人瑞增至1萬元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東市民代表會今天通過「屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例」部分修正案，提高90歲以上老者敬老金。圖為屏東市長周佳琪（左）探望長者。圖／屏東市公所提供
屏東市民代表會今天通過「屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例」部分修正案，提高90歲以上老者敬老金。圖為屏東市長周佳琪（左）探望長者。圖／屏東市公所提供

屏東市民代表會今天通過「屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例」部分修正案，百歲人瑞敬老禮金由6000元提高到1萬元，90歲到99歲由1000元提高到3600元，今年重陽節開始實施，預估屏東市公所每年將多出500萬元預算。

屏東市公所2024年放寬敬老禮金領取年齡，從75歲下修至65歲，65至69歲每人500元，70至99歲每人1000元整，百歲以上每人6000元，當時經費增加約1730萬元。不過有長者向市公所反映，希望調整90歲以上的敬老金。

屏東市公所徵詢各方意見後，在這次市民代表會臨時會提案修正自治條例，提高90歲以上長者的敬老金，增加90歲到99歲區間至3600元，百歲人瑞則提高到1萬元。市民代表會臨時會今天正式通過，從今年重陽即開始實施。

屏東市長周佳琪表示，百歲人瑞與90歲以上長者是我們社會珍貴的資源，值得更多祝福與尊敬。這次修正自治條例，提高資源配置照顧更高齡長者，感謝代表會主席林淑香及代表們支持修正提案，讓政策更貼近長者需求，公所將持續推動健康老化，陪伴長輩幸福長壽。

屏東 重陽敬老金 周佳琪

延伸閱讀

保誠人壽退休大調查：女性期望退休金升至1543萬元 42歲開始準備

政院拚7月調增6大社福津貼23.5% 估89萬人受惠

新北瑞芳區文化健康站揭牌啟用 服務升級每週五天

85歲達到事業巔峰！美國嬤不退休「轉行做這件事」 收入竟比開公關公司優渥

相關新聞

加強誘因 民代爭取高捷轉乘停車優惠

高雄公共運輸路網成形，市府推出多項月票政策和轉乘優惠鼓勵搭乘，卻僅限公共運輸間相互轉乘，未提供自駕汽機車的停車轉乘優惠，捷運紅橘線周邊逾五百處公私營停車場，民眾停車費動輒百元起跳，民代建議交通局應結合捷運站周邊公有停車場系統給予票卡轉乘優惠，推升公共運輸使用率。

高雄機車族 轉乘率僅4.4%

行政院主計總處調查，高雄全市機車數量超過二一○萬輛，每百戶家庭擁有機車數高達一八五輛，高於全台平均數，六都最高，而交通部調查發現，高雄機車族使用機車再轉乘其他交通工具的比率僅百分之四點四，主因轉乘費時、轉乘時機車停車不便，民眾指，高雄人沒有機車很難生存。

屏東市90歲以上長者重陽敬老金提高 百歲人瑞增至1萬元

屏東市民代表會今天通過「屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例」部分修正案，百歲人瑞敬老禮金由6000元提高到1萬元，90歲到99歲由1000元提高到3600元，今年重陽節開始實施，預估屏東市公所每年將多出500萬元預算。

國際自由車環台賽高雄站17日登場 11行政區道路交管要注意

國際自由車總會UCI登錄的１級賽事「2026國際自由車環台賽」登場，3月17日高雄站起點位於大樹佛光山佛陀紀念館、終點左營國家體育場，沿途會經過大樹、旗山、美濃等11個行政區，道路將逐區進行階段性路段管制，競賽自由車隊時速高達40至60公里，請車輛與行人注意。

鹽鹼地變森林起點　金門歡慶植樹節種下3800株苗木扎根水頭港

為推動環境永續與提升島嶼綠美化品質，金門縣政府今天上午在水頭港擴建區舉辦115年植樹節活動，由中央與地方民代、學校師生及社區民眾齊聚參與，共同種下象徵希望與永續的樹苗。縣府表示，本次造林作業預計在港區完成近3800株苗木栽植，為金門重要門戶增添綠意景觀。

高雄櫻花季、草帽海賊遊行　13及14日周邊交管

「2026高雄櫻花季」週末將於高雄夢時代開唱，另「媽祖護航！草帽海賊大遊行」也將於14日登場；高雄市交通局今天表示，2場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。