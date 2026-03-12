屏東市90歲以上長者重陽敬老金提高 百歲人瑞增至1萬元

屏東市民代表會今天通過「屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例」部分修正案，百歲人瑞敬老禮金由6000元提高到1萬元，90歲到99歲由1000元提高到3600元，今年重陽節開始實施，預估屏東市公所每年將多出500萬元預算。

屏東市公所2024年放寬敬老禮金領取年齡，從75歲下修至65歲，65至69歲每人500元，70至99歲每人1000元整，百歲以上每人6000元，當時經費增加約1730萬元。不過有長者向市公所反映，希望調整90歲以上的敬老金。

屏東市公所徵詢各方意見後，在這次市民代表會臨時會提案修正自治條例，提高90歲以上長者的敬老金，增加90歲到99歲區間至3600元，百歲人瑞則提高到1萬元。市民代表會臨時會今天正式通過，從今年重陽即開始實施。

屏東市長周佳琪表示，百歲人瑞與90歲以上長者是我們社會珍貴的資源，值得更多祝福與尊敬。這次修正自治條例，提高資源配置照顧更高齡長者，感謝代表會主席林淑香及代表們支持修正提案，讓政策更貼近長者需求，公所將持續推動健康老化，陪伴長輩幸福長壽。