金門石蚵養殖人口減少 金寧鄉公所盼結合觀光轉型

中央社／ 金門12日電

金門石蚵產業因養殖人口減少漸沒落，金寧鄉仍持續舉辦石蚵文化季。金寧鄉長楊忠俊表示，盼結合觀光讓更多人認識石蚵；金寧鄉代會主席黃文欣則建議，可辦兩岸千人剝蚵活動。

「2026金寧鄉石蚵文化季」將於4月展開，推出千人剝蚵、帶領學生認識蚵田等系列活動，金寧鄉公所今天舉行活動記者會，楊忠俊、金門副縣長陳祥麟等人出席。

楊忠俊致詞表示，從民國92年起，金門開始「一鄉鎮一特色」活動，金寧鄉持續呈現石蚵田文化；今年活動時間從4月1日到5月30日，也安排與學校合作，帶領學童認識蚵田，以及藉由「金寧之美」繪畫比賽，讓學生認識家鄉美景等活動。

有關石蚵從業人口減少，產業文化如何延續，楊忠俊受訪時表示，石蚵產業是很辛苦的工作，現在多數年輕人不願意回家鄉從事，盼將產業轉型與觀光結合，透過觀光活動帶動更多人認識石蚵。

金寧鄉民代表會主席黃文欣說，建議鄉公所與縣政府，之後能舉辦兩岸三地的千人剝蚵活動，因民生不牽涉政治，若能成功舉辦，應具有觀光效益。

根據金寧鄉公所發布的新聞資料，千人剝蚵活動將於4月18日下午4時在古寧頭北山出海口海堤登場；文化季主活動於4月25至26日下午2時起，在金門大橋金寧端周邊廣場進行，活動包括大型舞台展演、石蚵小學堂、大胃王比賽等。

金門 觀光

一年一度「金寧鄉石蚵文化季」今年訂於4月1日登場，活動橫跨2個月、持續至5月30日。金寧鄉公所今天舉行活動記者會，宣布今年將推出千人剝蚵、觀光導覽、校園體驗與大型舞台活動等系列內容；會中金寧鄉民代表會主席黃文欣也拋出構想，建議未來可舉辦「兩岸三地千人剝蚵比賽」，引發關注。

