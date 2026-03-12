快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

國際自由車環台賽高雄站17日登場 11行政區道路交管要注意

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
「2026國際自由車環台賽」高雄站的起點位於佛光山佛陀紀念館、終點站是世運主場館。圖／高市運發局提供
「2026國際自由車環台賽」高雄站的起點位於佛光山佛陀紀念館、終點站是世運主場館。圖／高市運發局提供

國際自由車總會UCI登錄的１級賽事「2026國際自由車環台賽」登場，3月17日高雄站起點位於大樹佛光山佛陀紀念館、終點左營國家體育場，沿途會經過大樹、旗山、美濃等11個行政區，道路將逐區進行階段性路段管制，競賽自由車隊時速高達40至60公里，請車輛與行人注意。

運發局說明，今年環台賽總計23支國際自由車隊參賽，近200名菁英職業選手齊聚高雄競技，3月17日上午10時自大樹區佛光山佛陀紀念館出發，沿途會經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、燕巢、大社、楠梓、左營高雄國家體育場，全程146.44公里。

各區管制時間如下，大樹區去程9時30至10時30分、回程12時20分至13時15分。旗山區10時至10時40分、12時15分至13時。美濃區10時15分至11時、六龜區10時30分至11時45分、桃源區11時15分至12時10分。

甲仙區11時30分至12時30分、杉林區11時50分至12時50分、燕巢區及大社區12時40分至13時30分、楠梓區及左營區12時40分至13時45分。

在上述時間中，高133線六龜路段、台20線荖濃國小至甲仙段需要全線封閉。國道1號楠梓交流道旗楠路口下午1時至1時30分，北上改由仁武、大社交流道上下國道1號；南下改下大社交流道（興楠路）。

楠梓加工出口區周邊的德民路、外環西路及左楠路預計下午12時50分至1時45分進行管制。世運大道為終點區，預計3月16日晚上10時至3月17日下午6時雙向封閉管制，請民眾改走海功路。

2026國際自由車環台賽的終點站位於高雄國家體育場（世運主場館），3月16日就開始進行交管，須改走海功路。圖／高市運發局提供
2026國際自由車環台賽的終點站位於高雄國家體育場（世運主場館），3月16日就開始進行交管，須改走海功路。圖／高市運發局提供

2026國際自由車環台賽高雄站全長，146.44公里，賽程橫跨11個行政區。圖／高市運發局提供
2026國際自由車環台賽高雄站全長，146.44公里，賽程橫跨11個行政區。圖／高市運發局提供

2026國際自由車環台賽高雄站會經過11個行政區，交通管制時間不一。圖／高市運發局提供
2026國際自由車環台賽高雄站會經過11個行政區，交通管制時間不一。圖／高市運發局提供

美濃 高雄

延伸閱讀

高雄櫻花季、草帽海賊遊行　13及14日周邊交管

北市公墓14日起假日交管　5線掃墓公車免費搭

八卦山隧道26日防救災演練　上下午各封閉30分鐘

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

相關新聞

航海王遊行登場前夕　高雄路口現喬巴行人號誌

Netflix真人版影集「航海王」第2季上線，影集14日將在高雄舉辦大遊行，近日高雄數個行人號誌出現「喬巴」圖案。此外，...

加強誘因 民代爭取高捷轉乘停車優惠

高雄公共運輸路網成形，市府推出多項月票政策和轉乘優惠鼓勵搭乘，卻僅限公共運輸間相互轉乘，未提供自駕汽機車的停車轉乘優惠，捷運紅橘線周邊逾五百處公私營停車場，民眾停車費動輒百元起跳，民代建議交通局應結合捷運站周邊公有停車場系統給予票卡轉乘優惠，推升公共運輸使用率。

高雄機車族 轉乘率僅4.4%

行政院主計總處調查，高雄全市機車數量超過二一○萬輛，每百戶家庭擁有機車數高達一八五輛，高於全台平均數，六都最高，而交通部調查發現，高雄機車族使用機車再轉乘其他交通工具的比率僅百分之四點四，主因轉乘費時、轉乘時機車停車不便，民眾指，高雄人沒有機車很難生存。

國際自由車環台賽高雄站17日登場 11行政區道路交管要注意

國際自由車總會UCI登錄的１級賽事「2026國際自由車環台賽」登場，3月17日高雄站起點位於大樹佛光山佛陀紀念館、終點左營國家體育場，沿途會經過大樹、旗山、美濃等11個行政區，道路將逐區進行階段性路段管制，競賽自由車隊時速高達40至60公里，請車輛與行人注意。

鹽鹼地變森林起點　金門歡慶植樹節種下3800株苗木扎根水頭港

為推動環境永續與提升島嶼綠美化品質，金門縣政府今天上午在水頭港擴建區舉辦115年植樹節活動，由中央與地方民代、學校師生及社區民眾齊聚參與，共同種下象徵希望與永續的樹苗。縣府表示，本次造林作業預計在港區完成近3800株苗木栽植，為金門重要門戶增添綠意景觀。

高雄櫻花季、草帽海賊遊行　13及14日周邊交管

「2026高雄櫻花季」週末將於高雄夢時代開唱，另「媽祖護航！草帽海賊大遊行」也將於14日登場；高雄市交通局今天表示，2場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。