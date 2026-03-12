國際自由車環台賽高雄站17日登場 11行政區道路交管要注意

國際自由車總會UCI登錄的１級賽事「2026國際自由車環台賽」登場，3月17日高雄站起點位於大樹佛光山佛陀紀念館、終點左營國家體育場，沿途會經過大樹、旗山、美濃等11個行政區，道路將逐區進行階段性路段管制，競賽自由車隊時速高達40至60公里，請車輛與行人注意。

運發局說明，今年環台賽總計23支國際自由車隊參賽，近200名菁英職業選手齊聚高雄競技，3月17日上午10時自大樹區佛光山佛陀紀念館出發，沿途會經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、燕巢、大社、楠梓、左營高雄國家體育場，全程146.44公里。

各區管制時間如下，大樹區去程9時30至10時30分、回程12時20分至13時15分。旗山區10時至10時40分、12時15分至13時。美濃區10時15分至11時、六龜區10時30分至11時45分、桃源區11時15分至12時10分。

甲仙區11時30分至12時30分、杉林區11時50分至12時50分、燕巢區及大社區12時40分至13時30分、楠梓區及左營區12時40分至13時45分。

在上述時間中，高133線六龜路段、台20線荖濃國小至甲仙段需要全線封閉。國道1號楠梓交流道旗楠路口下午1時至1時30分，北上改由仁武、大社交流道上下國道1號；南下改下大社交流道（興楠路）。

楠梓加工出口區周邊的德民路、外環西路及左楠路預計下午12時50分至1時45分進行管制。世運大道為終點區，預計3月16日晚上10時至3月17日下午6時雙向封閉管制，請民眾改走海功路。

2026國際自由車環台賽的終點站位於高雄國家體育場（世運主場館），3月16日就開始進行交管，須改走海功路。圖／高市運發局提供

2026國際自由車環台賽高雄站全長，146.44公里，賽程橫跨11個行政區。圖／高市運發局提供