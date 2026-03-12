快訊

日本岡山學藝館高校訪屏榮高中 學生住進台灣家庭體驗在地文化

中央社／ 屏東縣12日電

日本岡山學藝館高等學校45名師生訪屏東屏榮高中，今天上午兩校學生以表演、AI影音創作等進行交流，展現台日教育友好交流；也安排家庭住宿讓日本學生體驗在地文化。

屏榮高中與岡山學藝館高等學校自2011年締結姐妹校以來，長期推動學生互訪交流。昨天下午，岡山學藝館高校共45名師生抵達屏榮高中後，學校安排學生接待家庭住宿，讓日本學生走進台灣家庭，體驗在地文化，也感受台灣家庭的熱情與日常互動。

為迎接遠道而來日本師生，今天上午屏榮高中以合唱團演唱「淚光閃閃」、幼保科帶來「晴光傘舞」及熱舞社的活力舞蹈演出，展現學生多元社團特色與青春活力；而日本學生也帶來氣勢十足的和太鼓表演，整齊有力的鼓聲震撼全場，也讓在場師生感受到日本傳統藝術魅力。

屏榮高中說，除表演交流外，兩校學生也進行AI影音創作交流活動，學生分組討論發想創意，嘗試運用人工智慧工具進行影音創作，彼此分享想法與成果，在合作過程中激盪出許多有趣創意，也增進了跨國合作經驗。

屏榮高中校長李欣蔓表示，姐妹校交流不僅讓學生有機會認識不同國家教育環境，也能在互動過程中培養溝通能力與國際視野；未來兩校將持續推動學生交流與教育合作，讓台日之間的友誼在青年世代中長久延續。

傳統藝術 家庭 人工智慧

