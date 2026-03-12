鹽鹼地變森林起點　金門歡慶植樹節種下3800株苗木扎根水頭港

為推動環境永續與提升島嶼綠美化品質，金門縣政府今天上午在水頭港擴建區舉辦115年植樹節活動，由中央與地方民代、學校師生及社區民眾齊聚參與，共同種下象徵希望與永續的樹苗。縣府表示，本次造林作業預計在港區完成近3800株苗木栽植，為金門重要門戶增添綠意景觀。

此次活動，由副縣長李文良主持，包含立委陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門國家公園管理處處長黃子娟、金防部副指揮官李其桓、金門縣議員董森堡、縣府各局處首長及鄉鎮民代表均親自出席。此外，夏墅、後豐港、前水頭等社區發展協會，以及賢庵國小附設幼兒園也出動多位長輩與學童到場熱情參與，現場氣氛熱絡。

副縣長李文良致詞表示，水頭港是鄉親返鄉的重要樞紐，也是旅客進出金門的第一印象，此次選在港區擴建地植樹別具象徵意義，未來縣府將持續維護港區周邊綠化景觀，讓水頭港成為展現金門形象的重要門戶。他並特別感謝財團法人慈心有機農業發展基金會協助媒合企業，提供造林工具「水寶盆」，有效提升近年苗木存活率。

立委陳玉珍表示，「十年樹木，百年樹人」，金門在推動現代化建設的同時，也需要完善的綠化環境相互配合，讓旅客與居民都能感受島嶼的自然魅力。吳增允則指出，中央正積極推動淨零轉型與永續發展，種下每一株樹苗，都是為環境盡一份心力。

長期關注環境議題的議員董森堡則提及，在金門要種活一棵樹相當不易，特別是在強風與貧瘠土壤的條件下，更需要專業技術與長期投入，他特別感謝慈心基金會與林務所同仁的努力，成功將閒置荒蕪的區域活化，帶給金門更美好的生態環境。

慈心基金會種樹總監程禮怡表示，基金會6年來與金門林務單位合作，已在金門種植約4萬4千棵樹，並透過「水寶盆」技術，使造林存活率突破7成。她指出，金門的造林經驗如今已推廣至蒙古、中東及南印度等地。

縣府指出，本次植樹選用黃槿、海檬果、白千層、水黃皮等適合海岸環境的喬灌木，希望打造兼具防風與景觀功能的綠帶。

金門縣林務所所長鄭向廷說明，此次造林地原為排水不良的鹽鹼地，冬季又面臨強烈東北季風，不利植物生長。為改善環境，林務所邀請全國種樹諮詢中心團長游漢明等專家勘查，透過鋪設颱風風倒木殘材墊高地盤、開挖排水溝、混合牛糞肥與砂質壤土改良土壤，同時利用枯木殘材覆蓋地表減少水分蒸發與鹽分回升，並設置防風網降低季風影響，為苗木打造更穩定的生長環境。

此外，縣府也將在3月中旬起於各鄉鎮公所辦理贈苗活動，民眾只要捐贈3張3月未開獎發票即可兌換苗木1株，包括桂花、茶花、山櫻花、羅漢松及小葉赤楠等，每人最多可兌換5株。縣府表示，希望透過全民參與植樹，持續推動島嶼綠化，朝「永續之島」目標邁進。

金防部副指揮官李其桓(前排左四)帶領防區官兵手植苗木，期盼一起推動環境永續與提升島嶼綠美化品質。記者蔡家蓁／攝影

長期關注環境議題的議員董森堡（右一）蹲下來教導賢庵國小的小朋友種樹的技巧。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日上午邀集地區各界，在水頭港擴建區盛大舉辦「115年植樹節活動」，總計種下3800株植樹。記者蔡家蓁／攝影

水頭港是鄉親返鄉的重要樞紐，也是旅客進出金門的第一印象，此次選在港區擴建地植樹別具象徵意義。記者蔡家蓁／攝影

立委陳玉珍(左)也專程從台北特地趕返金門參加植樹節活動，透過實際行動為家鄉種下綠意與希望。記者蔡家蓁／攝影