多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

高雄櫻花季、草帽海賊遊行　13及14日周邊交管

中央社／ 高雄12日電

「2026高雄櫻花季」週末將於高雄夢時代開唱，另「媽祖護航！草帽海賊大遊行」也將於14日登場；高雄市交通局今天表示，2場活動周邊將實施交通管制，提醒民眾多留意。

「2026高雄櫻花季」13日至15日在高雄夢時代廣場舉行。交通局今天發布新聞稿指出，活動期間時代大道（中華五路至成功二路）將實施交通管制，提醒民眾配合現場交通指揮人員改道行駛。

交通局也建議前往會場的歌迷可搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行進入會場，或搭乘輕軌至C5夢時代站下車即可抵達。

另外，「媽祖護航！草帽海賊大遊行」將於14日登場，遊行路線自海邊路與成功二路口出發，沿海邊路行進至高雄港16、17號碼頭。

配合活動舉辦，13、14日周邊道路將實施交通管制，範圍包含海邊路（成功路至苓安路）、永平路（苓安路至海邊路）、苓南前路（苓安路至海邊路）及永泰南路（永成路至海邊路），提醒用路人依交通指揮配合改道行駛。

此外，14日中午12時起，輕軌C9旅運中心站將暫停開放旅客上下車至當日營運結束；前往遊行會場的民眾可搭乘捷運紅線至R8三多商圈站，或搭乘輕軌至C8高雄展覽館站、C10光榮碼頭站後步行前往。

