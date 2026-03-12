高雄83歲彩繪藝師馮進興辭世　搨彩技法聞名

高雄市傳統彩繪無形文化資產保存者馮進興7日辭世，享壽83歲。馮進興投身廟宇彩繪逾一甲子，以獨特的「搨彩」技法聞名。高雄市文化局悼念，並感佩他一生為傳統工藝奉獻。

高雄市立歷史博物館昨天在臉書（Facebook）發文表示，馮進興1944年出生於高雄市前鎮區，自幼展現繪畫天賦。16歲時拜旗山畫師卓福田為師，習得自行打稿與「搨彩」核心技法。

馮進興為了減輕父親的經濟負擔，僅學藝一年就決定自學，他憑藉著觀察宮廟藝師工作，自行領悟出「疊色」技法及堵頭作法。1962年，年僅18歲的馮進興便能獨立完成屏東萬丹大憲宮門神作品，自此開啟他傳奇的彩繪生涯。

高史博表示，馮進興的藝術造詣深受肯定，他具備卓越的「看字構圖」能力，只需閱讀古籍便能隨手勾勒出書中人物形象。2008年，他獲登錄為高雄市首位傳統彩繪保存者；2016年榮獲第23屆「全球中華文化藝術薪傳獎」終身貢獻獎。

馮進興招牌的「搨彩」技法，是以手指直接沾染料上色、暈色，使畫作呈現柔和且具溫潤美感的整體感，地方特色強烈，被公認為高雄地區中壯輩畫師的代表人物。

馮進興即使年過8旬仍堅持親力親為，2025年於嘉義鹿草龍湖宮留下人生最後一組門神作品。更難能可貴的是，他在獲獎後仍不忘傳承，2020年起每年固定開設長達10餘週的傳習課程，是同輩保存者中唯一堅持傳習不輟的藝師。

高雄市文化局表示，馮進興不僅作育英才無數，他的兒子馮耀輝、馮再宏也克紹箕裘，延續家族技藝。雖然斯人已遠，但他留下的馮氏技法、豐富的廟宇作品，以及一生懸命的職人精神，將永遠守護著台灣的文化瑰寶。