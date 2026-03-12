快訊

中央社／ 高雄12日電
Netflix真人版影集「航海王」第2季上線，影集14日將在高雄舉辦大遊行，近日高雄數個行人號誌出現「喬巴」圖案。圖/取自高雄市政府交通局臉書
Netflix真人版影集「航海王」第2季上線，影集14日將在高雄舉辦大遊行，近日高雄數個行人號誌出現「喬巴」圖案。此外，多處人行道上也出現喬巴腳印，吸引民眾尋寶。

真人版影集「航海王」第2季在10日上線，Netflix將於14日在高雄舉辦「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，活動最大亮點由鎮瀾宮媽祖護航，象徵守護航行平安與乘風破浪的祝福，遊行隊伍將自「海邊路與成功二路交叉口」出發，一路前往高雄港16號碼頭，展開氣勢磅礡的海賊大遊行。

近日高雄市已有不少地方出現「航海王」蹤跡，高雄市政府在市區多處重要路口推出「喬巴行人號誌」，讓人氣角色喬巴化身行人號誌圖案。可愛的喬巴小綠人一亮相，立刻吸引民眾目光，也為城市街角增添一份童趣。

民眾也在城市中尋找喬巴腳印，不少民眾將拍到的腳印影片上傳網路，引發討論熱度。高雄市文化局表示，目前喬巴腳印有8處，包括海邊路與苓南前路口、永平路口、青年路口、英雄路口、五福路口、公園路口，以及大勇路與公園路口等。

高雄市交通局今天向中央社記者表示，此次「喬巴行人號誌」設置於城市多處人潮聚集區與觀光動線，包括港灣與旅遊區域的海邊路及苓南前路口、永平路口，以及市區熱門路口海邊路及青年路、英雄路。

交通局指出，透過創意號誌設計，希望讓市民與遊客在城市漫步時，不只看到交通設施，更能感受到城市文化與創意細節。許多民眾已開始到各路口拍照打卡，形成城市新亮點。

高雄市政府提醒，活動期間將進行交通管制，13日中午12時至下午5時進行第一階段管制，海邊路單側調撥。14日活動當天中午12時至晚間6時，海邊路與成功路交叉口至苓安路將雙側封閉。現場沒有汽車停車位，建議民眾搭乘輕軌、捷運。

加強誘因 民代爭取高捷轉乘停車優惠

高雄公共運輸路網成形，市府推出多項月票政策和轉乘優惠鼓勵搭乘，卻僅限公共運輸間相互轉乘，未提供自駕汽機車的停車轉乘優惠，捷運紅橘線周邊逾五百處公私營停車場，民眾停車費動輒百元起跳，民代建議交通局應結合捷運站周邊公有停車場系統給予票卡轉乘優惠，推升公共運輸使用率。

高雄機車族 轉乘率僅4.4%

行政院主計總處調查，高雄全市機車數量超過二一○萬輛，每百戶家庭擁有機車數高達一八五輛，高於全台平均數，六都最高，而交通部調查發現，高雄機車族使用機車再轉乘其他交通工具的比率僅百分之四點四，主因轉乘費時、轉乘時機車停車不便，民眾指，高雄人沒有機車很難生存。

航海王遊行登場前夕　高雄路口現喬巴行人號誌

Netflix真人版影集「航海王」第2季上線，影集14日將在高雄舉辦大遊行，近日高雄數個行人號誌出現「喬巴」圖案。此外，...

2026高雄智慧城市展20日登場 展現高雄邁向AI City雄心

AI浪潮席捲全球，高雄市政府結合產業與科技大廠推動「城市主權AI」，並以「高雄燈塔計畫」為核心，向打造全球首座AI City邁進，3月20日起一連三天在高雄展覽館舉行「2026高雄智慧城市展」，透過AI、智慧醫療與氫能等多元科技，展示高雄轉型升級的雄心。

廣角鏡／千人健走 為橋頭森林請命

環團昨指橋頭新市鎮第三期開發計畫，六十米道路貫穿橋頭糖廠森林，恐衝擊保育類動物棲地，影響典寶溪滯洪功能，在高市府發起「三二一世界森林日」千人健走行動，籲各界保留完整生態。國民黨高雄市長擬參選人柯志恩指，森林兼具城市景觀、氣候調節與生態多樣性，應考量做最大限度保留。民進黨市長參選人賴瑞隆認為，開發應與生態之間取得平衡。

台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

中山大學醫學院正在籌建中，繼去年借調台大婦產科權威許博欽擔任副校長掌舵醫學院建置計畫，衛生局宣布3月16日民生醫院長由台大醫院胸腔內科教授王振源接任，將推動升級為區域教學醫院及中度級急救責任醫院，「台大幫」醫師接連南下，全力協助市醫轉型。

