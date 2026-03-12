航海王遊行登場前夕　高雄路口現喬巴行人號誌

Netflix真人版影集「航海王」第2季上線，影集14日將在高雄舉辦大遊行，近日高雄數個行人號誌出現「喬巴」圖案。此外，多處人行道上也出現喬巴腳印，吸引民眾尋寶。

真人版影集「航海王」第2季在10日上線，Netflix將於14日在高雄舉辦「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，活動最大亮點由鎮瀾宮媽祖護航，象徵守護航行平安與乘風破浪的祝福，遊行隊伍將自「海邊路與成功二路交叉口」出發，一路前往高雄港16號碼頭，展開氣勢磅礡的海賊大遊行。

近日高雄市已有不少地方出現「航海王」蹤跡，高雄市政府在市區多處重要路口推出「喬巴行人號誌」，讓人氣角色喬巴化身行人號誌圖案。可愛的喬巴小綠人一亮相，立刻吸引民眾目光，也為城市街角增添一份童趣。

民眾也在城市中尋找喬巴腳印，不少民眾將拍到的腳印影片上傳網路，引發討論熱度。高雄市文化局表示，目前喬巴腳印有8處，包括海邊路與苓南前路口、永平路口、青年路口、英雄路口、五福路口、公園路口，以及大勇路與公園路口等。

高雄市交通局今天向中央社記者表示，此次「喬巴行人號誌」設置於城市多處人潮聚集區與觀光動線，包括港灣與旅遊區域的海邊路及苓南前路口、永平路口，以及市區熱門路口海邊路及青年路、英雄路。

交通局指出，透過創意號誌設計，希望讓市民與遊客在城市漫步時，不只看到交通設施，更能感受到城市文化與創意細節。許多民眾已開始到各路口拍照打卡，形成城市新亮點。

高雄市政府提醒，活動期間將進行交通管制，13日中午12時至下午5時進行第一階段管制，海邊路單側調撥。14日活動當天中午12時至晚間6時，海邊路與成功路交叉口至苓安路將雙側封閉。現場沒有汽車停車位，建議民眾搭乘輕軌、捷運。