台日半導體聚落組聯合陣線 陳其邁與熊本縣副知事竹內信義合體訪美

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁率團赴美參加輝達GTC大會，除市府團隊外，此次也會同日本熊本縣副知事竹內信義合體赴美。高市府表示，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

高雄市長陳其邁於台灣時間11日下午啟程赴美，出發前與日本熊本縣廳訪美團於桃園國際機場會合，陳其邁與熊本縣副知事竹內信義針對半導體、智慧城市發展及跨國專業人才等議題交換意見。

市長陳其邁指出，台積電分別於高雄、美國亞利桑那州鳳凰城及日本熊本縣設立先進製程晶圓廠，在全球半導體產業鏈中形成緊密連結，也確立了不可替代的戰略地位，市府將持續深化與熊本縣的交流合作，推動台美日三方實質合作，打造更具韌性與競爭力的國際產業夥伴關係。

熊本縣副知事竹內信義表示，此次行程有助於強化企業間的半導體合作，特別是面對當前全球產業競爭，人才培育已成為三方共同的核心課題。透過此次與亞利桑那產官學界的對話，將為三地在高科技產業的人才儲備與技術對接注入新量能。

高市府行國處長張硯卿說明，高雄與熊本在2013年簽署合作備忘錄、2017年締結友好城市，雙方在觀光、教育及文化領域交流密切。高雄與熊本直航航線復飛，兩地人員往來更加頻繁。因應城市半導體產業發展，雙方對產業轉型帶來的挑戰，高雄與熊本之間密切互訪，針對城市治理、基礎建設需求及產業轉型深入交換意見。

高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁（右三）與日本熊本縣副知事竹內信義（左二）組「台日城市聯合訪美團」，雙方11日於桃園國際機場會合。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（右三）與日本熊本縣副知事竹內信義（左二）組「台日城市聯合訪美團」，雙方11日於桃園國際機場會合。圖／高市府提供

高雄 先進製程 日本

相關新聞

加強誘因 民代爭取高捷轉乘停車優惠

高雄公共運輸路網成形，市府推出多項月票政策和轉乘優惠鼓勵搭乘，卻僅限公共運輸間相互轉乘，未提供自駕汽機車的停車轉乘優惠，捷運紅橘線周邊逾五百處公私營停車場，民眾停車費動輒百元起跳，民代建議交通局應結合捷運站周邊公有停車場系統給予票卡轉乘優惠，推升公共運輸使用率。

高雄機車族 轉乘率僅4.4%

行政院主計總處調查，高雄全市機車數量超過二一○萬輛，每百戶家庭擁有機車數高達一八五輛，高於全台平均數，六都最高，而交通部調查發現，高雄機車族使用機車再轉乘其他交通工具的比率僅百分之四點四，主因轉乘費時、轉乘時機車停車不便，民眾指，高雄人沒有機車很難生存。

台日半導體聚落組聯合陣線 陳其邁與熊本縣副知事竹內信義合體訪美

高雄市長陳其邁率團赴美參加輝達GTC大會，除市府團隊外，此次也會同日本熊本縣副知事竹內信義合體赴美。高市府表示，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

2026高雄智慧城市展20日登場 展現高雄邁向AI City雄心

AI浪潮席捲全球，高雄市政府結合產業與科技大廠推動「城市主權AI」，並以「高雄燈塔計畫」為核心，向打造全球首座AI City邁進，3月20日起一連三天在高雄展覽館舉行「2026高雄智慧城市展」，透過AI、智慧醫療與氫能等多元科技，展示高雄轉型升級的雄心。

廣角鏡／千人健走 為橋頭森林請命

環團昨指橋頭新市鎮第三期開發計畫，六十米道路貫穿橋頭糖廠森林，恐衝擊保育類動物棲地，影響典寶溪滯洪功能，在高市府發起「三二一世界森林日」千人健走行動，籲各界保留完整生態。國民黨高雄市長擬參選人柯志恩指，森林兼具城市景觀、氣候調節與生態多樣性，應考量做最大限度保留。民進黨市長參選人賴瑞隆認為，開發應與生態之間取得平衡。

台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

中山大學醫學院正在籌建中，繼去年借調台大婦產科權威許博欽擔任副校長掌舵醫學院建置計畫，衛生局宣布3月16日民生醫院長由台大醫院胸腔內科教授王振源接任，將推動升級為區域教學醫院及中度級急救責任醫院，「台大幫」醫師接連南下，全力協助市醫轉型。

