2026高雄智慧城市展20日登場 展現高雄邁向AI City雄心

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
展前記者會由中華電信、遠傳電信、中興保全、鴻海、中油及韓商現代樂鐵等11家指標性企業率先展示嶄新的AI賦能和數位應用。記者王昭月／攝影
AI浪潮席捲全球，高雄市政府結合產業與科技大廠推動「城市主權AI」，並以「高雄燈塔計畫」為核心，向打造全球首座AI City邁進，3月20日起一連三天在高雄展覽館舉行「2026高雄智慧城市展」，透過AI、智慧醫療與氫能等多元科技，展示高雄轉型升級的雄心。

高雄市副市長林欽榮11日偕台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓出席高雄智慧城市展行前記者會，強調AI時代來臨，「城市主權AI」已是全球城市發展的重要趨勢，高市府透過「高雄燈塔計畫」，全速朝全球首座AI City的目標邁進。

林欽榮表示，今年展覽以「數位與綠色雙軸轉型」為靈魂，高雄市政主題館中，大家將看到整座城市如何成為主權 AI 的實證案例，又高雄作為亞洲資產管理中心首座試辦城市，本屆特別設立主題館，整合證交所、集保結算所及中信、富邦、元大、新光、高銀、凱基等指標機構，向世界宣示高雄邁向亞洲金融樞紐的強大能量。

展前記者會由中華電信、遠傳電信、中興保全、鴻海、中油及韓商現代樂鐵等11家指標性企業率先展示嶄新的AI賦能和數位應用。胡書賓指出，AI技術快速發展，「主權AI」成為未來智慧城市的重要基礎。本屆智慧城市展，台北與高雄將同步展示完整AI City解決方案與實際建置經驗。

今年展會共有200家廠商參展，超過500個攤位，內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等領域。展期舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引逾4萬名專業人士參與。

展覽聚焦四大亮點，高市府攜手輝達（NVIDIA）與Linker Vision打造以「城市主權AI」為核心的AI City，透過視覺語言模型整合交通、環保、水利與工務等40項市政業務，並結合Omniverse技術建構城市級「數位孿生」系統，可模擬災害與大型事件情境，協助政府精準決策。

「智慧醫療主題館」集結高雄16家醫院與中山大學，展示AI在醫療與高齡照護的多元應用。「AI淨零新創主題館」展出南部大學與新創團隊21項具市場潛力技術，促進產業合作。第四，因應能源轉型，今年新增「氫能應用」專區，並與保利馬合作提供「零碳船」體驗。

「2026高雄智慧城市展」3月20日起一連三天在高雄展覽館舉行，透過AI、智慧醫療與氫能等多元科技，展示高雄轉型升級的雄心。記者王昭月／攝影
「2026高雄智慧城市展」3月20日起一連三天在高雄展覽館舉行，透過AI、智慧醫療與氫能等多元科技，展示高雄轉型升級的雄心。記者王昭月／攝影

今年展會共有200家廠商參展，超過500個攤位，內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等領域。記者王昭月／攝影
2026高雄智慧城市展20日登場 展現高雄邁向AI City雄心

