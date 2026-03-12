聽新聞
高雄機車族 轉乘率僅4.4%
行政院主計總處調查，高雄全市機車數量超過二一○萬輛，每百戶家庭擁有機車數高達一八五輛，高於全台平均數，六都最高，而交通部調查發現，高雄機車族使用機車再轉乘其他交通工具的比率僅百分之四點四，主因轉乘費時、轉乘時機車停車不便，民眾指，高雄人沒有機車很難生存。
主計總處調查，全台灣每百戶家庭擁有的機車數平均為一五二點五二輛，六都對機車的仰賴程度由南往北遞減，其中高雄市家庭擁有機車數是台北市的二點一倍。
另交通部公布二○二四年機車及自用小客車使用狀況調查，全國機車族使用機車轉乘其他交通工具為百分之六點四，高雄僅百分之四點四，低於全國平均值，在六都僅高於台中。
未轉乘其他交通工具原因，六成是「距離短、無轉乘需求」，其次是轉乘費時、停車不便、轉乘成本較高。其中百分之四十八點六機車族轉乘捷運及輕軌，百分之廿一點三轉搭火車，百分之十一點五轉乘自小客車，仍有一成不願使用大眾運輸。
