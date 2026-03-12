加強誘因 民代爭取高捷轉乘停車優惠

高雄公共運輸路網成形，市府推出多項月票政策和轉乘優惠鼓勵搭乘，卻僅限公共運輸間相互轉乘，未提供自駕汽機車的停車轉乘優惠，捷運紅橘線周邊逾五百處公私營停車場，民眾停車費動輒百元起跳，民代建議交通局應結合捷運站周邊公有停車場系統給予票卡轉乘優惠，推升公共運輸使用率。

交通局表示，捷運站周邊道路均畫設轉乘機車位，多數未收費，紅橘線沿線有六處公有停車場，機車族憑ＴＰＡＳＳ卡停車月票打八折、臨停一次折抵五元，汽車部分考量若提供優惠，恐被長期占用車格，暫未實施，而多數自有停車場，因提供轉乘優惠的意願不高，交通局將持續溝通。

目前高捷轉乘優惠現只限於YouBike，會員持一卡通搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪、台鐵，扣款後一小時內租借YouBike 2.0，前卅分鐘使用免費，YouBike 2.0e前卅分鐘額外補助五元。另YouBike轉乘公車、捷運、輕軌及渡輪，雙向轉乘有五元優惠。

高雄捷運公司日前公告捷運沿線大型停車場，紅線在岡山車站等十站，橘線前金等四站設有大型停車場；由高捷公司自營的草衙、青埔、橋頭火車站、岡山高醫站第一停車場、五塊厝、苓雅運動園區、大寮站停車場，皆享有一卡通轉乘優惠，汽車折抵十元、機車折抵五元。

但橘線信義國小、美麗島、前金等站，紅線凹子底、巨蛋、生態園區、左營等站周邊有大量停車場，卻無轉乘優惠，有民眾抱怨，汽車停車數天，費用動輒數百元至千元，希望交通局、高捷公司能協調業者給予轉乘優惠。

議員白喬茵表示，市府為解決空汙、交通壅塞等問題，推動多元優惠票證轉乘優惠，提高公共運輸搭乘率，惟現行優惠僅在公共交通運輸間，自駕車停車則無轉乘優惠，難以拉升公共運輸搭乘率，交通局應結合捷運站周邊公有停車場系統給予票卡轉乘優惠，才具誘因。

高捷公司表示，為鼓勵民眾使用公共運輸工具，過去部分自有停車場已由免費改為收費，針對使用捷運的民眾已給予優惠折抵，現行捷運票價多年未漲，已無法反映成本，無餘裕再提供優惠。