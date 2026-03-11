台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

中山大學醫學院正在籌建中，繼去年借調台大婦產科權威許博欽擔任副校長掌舵醫學院建置計畫，衛生局宣布3月16日民生醫院長由台大醫院胸腔內科教授王振源接任，將推動升級為區域教學醫院及中度級急救責任醫院，「台大幫」醫師接連南下，全力協助市醫轉型。

去年8月，高雄市府、台大醫學院及中山大學簽署三方醫療合作契約，希望把醫學中心的臨床經驗與學術研究資源導入市立醫院體系，台大婦產科權威許博欽就已借調至中山大學擔任副校長，兼任市立醫院管理中心召集人，協助醫療合作與醫學院籌設，以「北台大、南中山」為定位，致力提升高雄地區醫療教學與研究資源。

如今王振源接掌民生醫院，更進一步深化三方合作。王振源為國內胸腔醫學與感染症領域的重要專家，畢業於台灣大學醫學系，並取得台大臨床醫學研究所博士學位，專精於內科、胸腔暨重症醫學及重症醫學領域，長期投入結核病、非典型分枝桿菌及肺部感染症研究與臨床治療。

衛生局長黃志中指出，民生醫院是高雄唯一公辦公營的地區教學綜合醫院，王振源接任院長後，將以升級為區域教學醫院與中度級急救責任醫院為目標，強化急重症醫療量能，逐步提升醫院整體醫療與管理能力。

近年民生醫院也積極轉型，院方不僅成立全台首座專為重大受虐兒少設置的「飛象家園」，整合醫療與社福資源提供長期照護，也率先發布全台第一本醫院ESG永續報告書，將環境永續、社會責任與治理機制納入醫院核心指標，重建外界對公立醫療體系的信任。

現任民生醫院長黃豐締轉任市立聯合醫院長，聯合醫院長馬光遠則於3月16日退休。黃豐締畢業於高雄醫學院醫學系，並取得中山大學生物科學碩士學位，曾任高雄榮民總醫院外傷醫學科主任與急診部主任，長期投入急重症與災害醫學領域。

聯合醫院2024年由高雄榮總營運管理，這次由高榮體系出身院長接手，也被解讀為深化醫學中心與市立醫院合作的關鍵一步。