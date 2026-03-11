快訊

春酒暖心又豪氣！金廈海運捐20萬助弱勢、員工抽萬元現金獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金廈海運公司辦春酒聯誼餐會，董事長楊肅元（左三）與股東、團隊一起上台向員工致意。記者蔡家蓁／攝影
金廈海運公司辦春酒聯誼餐會，董事長楊肅元（左三）與股東、團隊一起上台向員工致意。記者蔡家蓁／攝影

金廈海運公司昨晚辦春酒聯誼餐會，繼去年春酒捐贈20萬元給縣府社會處後，今年董事長楊肅元再度宣布捐20萬元給金門晨光教養家園，以實際行動關懷弱勢族群，期盼能拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾投入公益，讓春酒活動更顯溫馨有意義。

金門縣副縣長陳祥麟、金門縣車船管理處長楊沁杭、航港局中部航務中心金門辦公室專門委員顧克亞，以及水頭碼頭CIQS相關單位代表等人都到場共襄盛舉；金廈海運股東與員工團隊也出席，場面熱鬧。

楊肅元致詞表示，企業在追求穩健經營與提升服務品質的同時，也應肩負回饋社會的責任；金廈海運多年來深耕金門交通運輸服務，在兩岸航運往來與地方交通發展中扮演重要角色，企業能穩定成長，離不開社會各界支持，因此更希望透過實際行動回饋地方。

他指出，去年春酒曾捐款20萬元給縣府社會處，幫助縣籍鄉親的急難救助，今年則將善款轉捐給晨光教養家園。楊肅元肯定該機構長年投入弱勢照護，默默守護許多需要協助的家庭與身心障礙者，令人敬佩；而此次捐贈20萬元，希望能為晨光家園提供實質幫助，也期盼拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾關注公益，讓善的力量在社會中持續循環。

金門晨光教養家園負責人施美珠在受贈時表達感謝。她表示，家園多年來致力於身心障礙者照護服務，每一分資源都得來不易。此次金廈海運的慷慨捐助，不僅提供實質經費支持，也為團隊帶來莫大鼓勵，未來將妥善運用善款，持續提升照護品質，讓更多需要幫助的孩子與家庭感受到社會關懷。

副縣長陳祥麟說，金廈海運長期服務金門交通運輸，在促進地方經濟與民眾往來方面貢獻良多，如今再以實際行動投入公益，展現企業的人文關懷與社會責任，也為地方注入正向力量。

金廈海運公司辦春酒聯誼餐會，董事長楊肅元（右一）代表捐20萬元給金門晨光教養家園，由晨光教養家園負責人施美珠（左三）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金廈海運公司辦春酒聯誼餐會，董事長楊肅元（右一）代表捐20萬元給金門晨光教養家園，由晨光教養家園負責人施美珠（左三）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

金廈海運公司辦春酒聯誼餐會，董事長楊肅元（右）宣布捐20萬元給金門晨光教養家園，以實際行動關懷弱勢族群，金門晨光教養家園負責人施美珠（左）致詞感謝。記者蔡家蓁／攝影
金廈海運公司辦春酒聯誼餐會，董事長楊肅元（右）宣布捐20萬元給金門晨光教養家園，以實際行動關懷弱勢族群，金門晨光教養家園負責人施美珠（左）致詞感謝。記者蔡家蓁／攝影

