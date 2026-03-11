快訊

照服員違法執行護理業務 高雄衛生局開罰護理之家

中央社／ 高雄11日電

高雄某護理之家照服員無護理人員資格，涉對某住民進行醫療輔助行為，另在餵食時涉致該住民窒息、續發呼吸衰竭死亡遭判刑。高雄衛生局表示，依法裁處該機構並終止喘息服務契約。

高雄市政府衛生局今天透過訊息說明，民國113年間接獲民眾陳情當天，即派員至該護理之家查核。經查確有照顧服務員執行護理業務，隨即將相關事證主動移送地檢署偵辦，同時依法裁處該機構新台幣10萬元罰鍰，並終止其喘息服務契約。

高雄衛生局表示，高雄合計有241間住宿長照機構，衛生局針對此類違法樣態啟動「無預警專案稽查」，去年查核住宿長照機構共計215家次，查獲1家涉嫌租借護理人員證照及僱用非護理人員於夜間執行護理業務。

高雄衛生局指出，已依法處分該機構4萬5000元罰鍰；護理人員「出借」證照給長照機構部分，對違法3人各處2萬元罰鍰，而涉及未具護理人員合法資格者，從事護理專業工作的違法行為人，則具證移送地檢署偵辦。

全案起因高雄某護理之家越南籍阮姓照顧服務員未取得護理人員資格，於113年以抽吸器械對某住民執行抽痰等醫療輔助行為；另外阮姓照服員同年對該住民餵食早膳時，涉嫌疏未注意造成該住民窒息，續發呼吸衰竭死亡，一審遭判6月徒刑。

衛生局 照服員 高雄

