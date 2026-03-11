澎管處攜手在地師生植樹 中屯觀景台園區添綠意

澎湖觀光旅遊旺季即將到來，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今天在中屯觀景台園區舉辦植樹活動，為遊憩新景點增添綠意，今年預計在所轄各據點種植6000株植栽。

澎湖國家風景區管理處表示，為順應綠色旅遊推展與永續觀光的國際趨勢，並配合全球淨零排放策略，持續營造澎湖自然綠意的遊憩環境，今天在植樹節前夕於去年新完成的中屯觀景台園區辦理植樹活動。

包括白沙鄉中屯社區及中屯國小師生等共100餘人，今天在澎管處長郭振陵帶領下，在中屯觀景台園區種植南洋杉、黃槿、羅漢松等喬木，以及苦藍盤等灌木共460株，為新景點增添綠意，提供遊客更優質的觀海景點；同時也將在轄區各遊憩據點進行植栽綠美化，預計種植6000株。

澎管處表示，近年推動綠色旅遊不遺餘力，除近3年連續獲得「全球綠色目的地百大故事獎」外，去年也獲荷蘭綠色目的地基金會核頒品質海岸認證銀質獎章；此外，在輔導澎湖觀光產業業者推動永續旅遊方面，目前澎湖已有4家業者榮獲「好旅行標章（GoodTravel Seal, GTS）」銀級認證，未來仍將持續推動植栽綠美化。