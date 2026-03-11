快訊

「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

拓展海外通路 高雄農產進軍日本超市、豬排店

中央社／ 高雄11日電

高雄農產外銷日本再傳捷報，高雄市農業局今天表示，高雄蜜棗近日成功進駐日本高端連鎖超市「成城石井（SeijoIshii）」，紅肉紅龍果更首次打入千葉縣人氣豬排名店體系，展現強勁海外通路實力。

高雄市農業局今天新聞稿表示，高雄蜜棗首度攜手日本高端超市成城石井，鎖定東京都及橫濱市4家指標核心門市，包括大井町店、東京巨蛋LaQua店、Trie京王調布店及青葉台店限量上架，於3月8日至13日展售，13日舉辦試吃活動。

農業局表示，成城石井以選品嚴謹著稱，能成功進駐其核心門市，象徵高雄蜜棗品質已獲日本高端零售市場肯定，更鞏固台灣水果等於高品質精品的市場定位。

零售之外，高雄紅肉紅龍果也同步進軍餐飲通路。農業局指出，千葉縣知名豬排連鎖餐廳 「かつ波奈」的5家門市也推出試吃活動，將高雄紅肉紅龍果作為餐後水果驚喜登場。另外蜜棗試吃活動也於10日在同樣的5家門市接力登場。

高雄市政府表示，透過常態性通路拓展與民間交流，讓日本消費者從小建立對高雄農產的優質品牌印象，是穩固市場的長遠布局。從超市貨架到人氣餐桌，高雄農產持續深耕日本市場，也為農民創造更高附加價值。

日本 蜜棗 高雄

延伸閱讀

彰化食品軍團拚日本通路 從稻米到黑蜆業者東京展搶單

黃偉哲東京簽署台南芒果採購MOU 布局日本高端市場

東京食品展促成合作 台南芒果與伊勢丹通路簽MOU

屏東縣連4年前進東京食品展 周春米：今年累加產值可破百億

相關新聞

馬祖拚數位轉型 連江縣府跨海向台北市取經打造智慧治理

為推動數位轉型與智慧治理，連江縣政府昨日跨海向台北市取經，由縣府代理秘書長陳明傑率行政處員工前往台北市政府資訊局交流，了解台北市在數位治理與數據決策上的推動經驗，盼為馬祖未來施政導入更多數據化與智慧化管理模式。

植樹節種下希望 金門國家公園山后船型堡植下208株樹苗添綠意

為響應植樹節、推動環境綠美化，內政部國家公園署金門國家公園管理處今日上午10時在金沙鎮山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，由處長黃子娟帶領，邀集山后社區居民、安瀾國小師生、保安警察第七總隊第四大隊及管理處員工等約120人共同參與，親手栽植208株喬木與灌木，為原本荒蕪的船型堡戰地景觀注入綠意。

影／橋頭新市鎮開發毀糖廠百頃森林 柯志恩、賴瑞隆回應

橋頭新市鎮三期重啟開發變更為建地，基地開闢一條60米道路貫穿橋頭糖廠森林，不僅百年糖廠古蹟一分為二，環團更指，上百公頃森林綠地遭破壞，衝擊保育類動物棲地，典寶溪175萬噸滯洪功能也將消失，為搶救糖廠百頃森林，將於321世界森林日發起千人健走活動，今公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入為保留完整的森林生態而走。

春酒晚宴串起守護屏東醫療善心接力 支持屏基智能醫療大樓興建

春節感恩晚宴中，連寶建設、芯豪建設董事長張天明也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫，為屏東醫療發展注入力量。隨後，台東縣警察之友會理事長陳義文現場響應，捐出10萬元接力支持。

高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

高鐵南延屏東進入二階環評，鐵道局昨在高雄舉辦環評說明會，與會民眾質疑，高鐵進入高雄車站後影響甚劇，卻未說明開挖影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷十年交通黑暗期，衝擊民生、商圈，要鐵道局說明影響範圍。

陳其邁任內二度訪美 明天率團出發參加輝達GTC年會

國民黨台中市長盧秀燕明天出發訪美，高雄市府今天下午也宣布，市長陳其邁明天再度率團前往美國，將拜會亞利桑那州半導體先進製程廠商，且第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA（輝達） GTC年會。市府表示，此行是要強化台美半導體戰略連線、打造城市級主權AI典範、深耕國際產學人才交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。