拓展海外通路 高雄農產進軍日本超市、豬排店

高雄農產外銷日本再傳捷報，高雄市農業局今天表示，高雄蜜棗近日成功進駐日本高端連鎖超市「成城石井（SeijoIshii）」，紅肉紅龍果更首次打入千葉縣人氣豬排名店體系，展現強勁海外通路實力。

高雄市農業局今天新聞稿表示，高雄蜜棗首度攜手日本高端超市成城石井，鎖定東京都及橫濱市4家指標核心門市，包括大井町店、東京巨蛋LaQua店、Trie京王調布店及青葉台店限量上架，於3月8日至13日展售，13日舉辦試吃活動。

農業局表示，成城石井以選品嚴謹著稱，能成功進駐其核心門市，象徵高雄蜜棗品質已獲日本高端零售市場肯定，更鞏固台灣水果等於高品質精品的市場定位。

零售之外，高雄紅肉紅龍果也同步進軍餐飲通路。農業局指出，千葉縣知名豬排連鎖餐廳 「かつ波奈」的5家門市也推出試吃活動，將高雄紅肉紅龍果作為餐後水果驚喜登場。另外蜜棗試吃活動也於10日在同樣的5家門市接力登場。

高雄市政府表示，透過常態性通路拓展與民間交流，讓日本消費者從小建立對高雄農產的優質品牌印象，是穩固市場的長遠布局。從超市貨架到人氣餐桌，高雄農產持續深耕日本市場，也為農民創造更高附加價值。