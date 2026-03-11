高雄市衛生局今天公布，16日起高雄市立民生醫院院長一職，將由台大醫院胸腔內科教授王振源接任；民生醫院現任院長黃豐締則轉任高雄市立聯合醫院院長。

衛生局透過新聞稿表示，繼去年8月與國立中山大學、國立台灣大學簽署三方醫療合作契約，並自台大醫學院借調婦產科教授許博欽擔任中山大學副校長。16日則將由王振源接任民生醫院院長，接續推動民生醫院升級為區域教學醫院及中度級急救責任醫院目標。

同時，民生醫院現任院長黃豐締將轉任市立聯合醫院院長，強化與高雄榮總既有醫療合作契約，提升區域急重症醫療品質與量能。

衛生局長黃志中表示，去年簽訂合約後，中山大學專責研究量能與行政管理支持，初步已自台大借調婦科權威許博欽擔任中山大學副校長及市立醫院管理中心召集人，推動三方合作。今天宣布由同樣來自台大醫院的王振源，接任民生醫院院長，更具深化合作的指標性意義。

衛生局表示，民生醫院面對過往爭議與挑戰，採取全方位透明治理的改革策略，率先發布全台首本醫院ESG永續報告書，把環境永續、社會責任與組織治理納入核心績效指標，強化內部稽核、數位化病歷管理與精準醫療流程，確保每一項醫療決策的透明度與安全性，重建社會大眾對公家醫療體系的信賴。

衛生局指出，市立民生醫院是高雄市目前唯一公辦公營地區教學綜合醫院，長期守護在地市民健康，重視醫療與社會的深度連結，院內成立全台首座專為重大受虐兒少設置的飛象家園，整合相關科別醫療與社會福利資源，提供長期且專業的醫療復健與安養。

因應高齡化社會及醫療資源需求的轉變，衛生局強調，除自內部治理改革，同時全力引入頂尖學術機構等外部專業資源，改革重點在於硬體設備更新與急重症處理能力提升，短期目標是加速升級為具備「中度級急救責任醫院能力」的區域教學醫院。