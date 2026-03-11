馬公高中多用途大樓動土 提升教育環境

國立馬公高中新建多用途的「勤毅樓」教學大樓工程，今天舉行動土，未來提供學生更優質的學習環境與教育願景。

校長石仲哲表示，勤毅樓新建工程在4年前由前校長丁志昱規劃推動，所需經費1億2400萬元，感謝教育部國教署補助1億2028萬元，學校自籌372萬元，其中傑出校友王明前慨捐200萬元，終促成專科教學大樓的興建，預定在116年底完工。

馬公高中「勤毅樓」新建教學大樓興建，佔地600多坪，為地上三層樓教學空間，1樓規劃為烹飪準備室、烹飪、家政教室及多用途專科教室；2樓為資訊教學空間，設置電腦機房與電腦教室；3樓則設置教具室、多用途專科教室、電腦教室及多功能語言教室，提供多元且完善的教學環境，以支援各類課程發展與學生學習需求。

馬公高中表示，近年先後完成校園教學大樓新建、教職員宿舍興建與學生宿舍修繕，今天又進行專科教學大樓的新建，讓學校整體教學環境，獲得大幅改善，提升澎湖地區教育環境。