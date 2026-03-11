海上看東引 馬祖海洋觀光活動4月登場

為鼓勵更多旅客赴馬祖旅遊，觀光署馬祖國家風景區管理處今天表示，4月起將舉辦一系列的馬祖海洋觀光推廣活動，以「海上看東引」展開序幕。

交通部觀光署今天舉行2026馬祖海洋觀光活動宣傳記者會，宣布推出馬祖海洋觀光推廣活動。

觀光署馬祖國家風景區管理處表示，今年活動以「海上看莒光」、「海上看東引」、「親子海上觀光遊憩」及「馬鼻灣假日市集音樂會」等多元形式展開，結合海上視角與島嶼文化，邀請旅客以嶄新的方式重新認識馬祖。

馬管處長洪志光說，希望延續並深化去年海洋觀光活動成果，讓更多人看見馬祖豐富的自然資源、深厚的歷史底蘊與多元的觀光魅力。

馬管處表示，「海上看東引」自4月起登場，帶領旅客自遼闊的東引海域出發，環繞東引島，以最壯闊的視角，欣賞這座海上堡壘的自然與人文風貌；「海上看莒光」活動預計6月中旬登場，推出期間限定的賞鷗體驗行程。

「馬鼻灣假日市集音樂會」則於7月24日盛大登場，結合音樂、市集與親子同樂，打造一場清涼又熱情的夏日饗宴。