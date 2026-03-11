快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

海上看東引 馬祖海洋觀光活動4月登場

中央社／ 台北11日電

為鼓勵更多旅客赴馬祖旅遊，觀光署馬祖國家風景區管理處今天表示，4月起將舉辦一系列的馬祖海洋觀光推廣活動，以「海上看東引」展開序幕。

交通部觀光署今天舉行2026馬祖海洋觀光活動宣傳記者會，宣布推出馬祖海洋觀光推廣活動。

觀光署馬祖國家風景區管理處表示，今年活動以「海上看莒光」、「海上看東引」、「親子海上觀光遊憩」及「馬鼻灣假日市集音樂會」等多元形式展開，結合海上視角與島嶼文化，邀請旅客以嶄新的方式重新認識馬祖。

馬管處長洪志光說，希望延續並深化去年海洋觀光活動成果，讓更多人看見馬祖豐富的自然資源、深厚的歷史底蘊與多元的觀光魅力。

馬管處表示，「海上看東引」自4月起登場，帶領旅客自遼闊的東引海域出發，環繞東引島，以最壯闊的視角，欣賞這座海上堡壘的自然與人文風貌；「海上看莒光」活動預計6月中旬登場，推出期間限定的賞鷗體驗行程。

「馬鼻灣假日市集音樂會」則於7月24日盛大登場，結合音樂、市集與親子同樂，打造一場清涼又熱情的夏日饗宴。

海洋 觀光 交通部

延伸閱讀

澎湖國際海上花火節 市集攤位公開招商

亞洲首艘迪士尼遊輪啟航！全球最長海上雲霄飛車、超萌達菲登場

相關新聞

馬祖拚數位轉型 連江縣府跨海向台北市取經打造智慧治理

為推動數位轉型與智慧治理，連江縣政府昨日跨海向台北市取經，由縣府代理秘書長陳明傑率行政處員工前往台北市政府資訊局交流，了解台北市在數位治理與數據決策上的推動經驗，盼為馬祖未來施政導入更多數據化與智慧化管理模式。

植樹節種下希望 金門國家公園山后船型堡植下208株樹苗添綠意

為響應植樹節、推動環境綠美化，內政部國家公園署金門國家公園管理處今日上午10時在金沙鎮山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，由處長黃子娟帶領，邀集山后社區居民、安瀾國小師生、保安警察第七總隊第四大隊及管理處員工等約120人共同參與，親手栽植208株喬木與灌木，為原本荒蕪的船型堡戰地景觀注入綠意。

影／橋頭新市鎮開發毀糖廠百頃森林 柯志恩、賴瑞隆回應

橋頭新市鎮三期重啟開發變更為建地，基地開闢一條60米道路貫穿橋頭糖廠森林，不僅百年糖廠古蹟一分為二，環團更指，上百公頃森林綠地遭破壞，衝擊保育類動物棲地，典寶溪175萬噸滯洪功能也將消失，為搶救糖廠百頃森林，將於321世界森林日發起千人健走活動，今公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入為保留完整的森林生態而走。

春酒晚宴串起守護屏東醫療善心接力 支持屏基智能醫療大樓興建

春節感恩晚宴中，連寶建設、芯豪建設董事長張天明也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫，為屏東醫療發展注入力量。隨後，台東縣警察之友會理事長陳義文現場響應，捐出10萬元接力支持。

高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

高鐵南延屏東進入二階環評，鐵道局昨在高雄舉辦環評說明會，與會民眾質疑，高鐵進入高雄車站後影響甚劇，卻未說明開挖影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷十年交通黑暗期，衝擊民生、商圈，要鐵道局說明影響範圍。

陳其邁任內二度訪美 明天率團出發參加輝達GTC年會

國民黨台中市長盧秀燕明天出發訪美，高雄市府今天下午也宣布，市長陳其邁明天再度率團前往美國，將拜會亞利桑那州半導體先進製程廠商，且第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA（輝達） GTC年會。市府表示，此行是要強化台美半導體戰略連線、打造城市級主權AI典範、深耕國際產學人才交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。