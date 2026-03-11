高雄智慧城市展3/20開幕 參展規模創新高

第5屆高雄智慧城市論壇暨展覽（KSCSE）將於20日開幕，副市長林欽榮今天在展前記者會表示，今年展覽規模創新高，參展廠商逾200家、攤位數逾500攤，更多產業及單位加入壯大高雄行列。

第5屆高雄智慧城市論壇暨展覽將於20日至22日在高雄展覽館舉行，今天舉辦展前記者會，林欽榮及台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓等人出席。

林欽榮表示，過去5年，高雄推動智慧城市的進程，已成功實現從「追隨者」到「引領者」的跨越式轉型。今年的展覽規模創新高，不只參展廠商逾200家，相較去年增加20%，攤位數更突破500攤，更多產業及單位加入壯大高雄的行列。

林欽榮說，高雄智慧科技產業聚落蓬勃發展，這是高雄的城市軟實力，更重要的是，這是讓市民有感的智慧生活服務，智慧科技不再只是冰冷的專業術語，而是融入每一名市民都能親身體驗、實質受益的城市生活，成為可實踐的都市風格。

胡書賓表示，隨著AI時代來臨，發展「城市主權AI」已躍升為全球發展核心。高雄市政府去年推動「高雄燈塔計畫」，建構專屬主權AI，展現高雄從傳統工業城市成功轉型為具國際競爭力智慧城市的成果。

台灣智慧城市產業聯盟秘書長陳守玉表示，展會展出內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案。3天展期將舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引超過4萬人次專業人士參與，商機龐大。