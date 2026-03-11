高雄智慧城市展3/20開幕 參展規模創新高

快訊

中央社／ 記者蔡孟妤高雄11日電

第5屆高雄智慧城市論壇暨展覽（KSCSE）將於20日開幕，副市長林欽榮今天在展前記者會表示，今年展覽規模創新高，參展廠商逾200家、攤位數逾500攤，更多產業及單位加入壯大高雄行列。

第5屆高雄智慧城市論壇暨展覽將於20日至22日在高雄展覽館舉行，今天舉辦展前記者會，林欽榮及台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓等人出席。

林欽榮表示，過去5年，高雄推動智慧城市的進程，已成功實現從「追隨者」到「引領者」的跨越式轉型。今年的展覽規模創新高，不只參展廠商逾200家，相較去年增加20%，攤位數更突破500攤，更多產業及單位加入壯大高雄的行列。

林欽榮說，高雄智慧科技產業聚落蓬勃發展，這是高雄的城市軟實力，更重要的是，這是讓市民有感的智慧生活服務，智慧科技不再只是冰冷的專業術語，而是融入每一名市民都能親身體驗、實質受益的城市生活，成為可實踐的都市風格。

胡書賓表示，隨著AI時代來臨，發展「城市主權AI」已躍升為全球發展核心。高雄市政府去年推動「高雄燈塔計畫」，建構專屬主權AI，展現高雄從傳統工業城市成功轉型為具國際競爭力智慧城市的成果。

台灣智慧城市產業聯盟秘書長陳守玉表示，展會展出內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案。3天展期將舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引超過4萬人次專業人士參與，商機龐大。

馬祖拚數位轉型 連江縣府跨海向台北市取經打造智慧治理

為推動數位轉型與智慧治理，連江縣政府昨日跨海向台北市取經，由縣府代理秘書長陳明傑率行政處員工前往台北市政府資訊局交流，了解台北市在數位治理與數據決策上的推動經驗，盼為馬祖未來施政導入更多數據化與智慧化管理模式。

植樹節種下希望 金門國家公園山后船型堡植下208株樹苗添綠意

為響應植樹節、推動環境綠美化，內政部國家公園署金門國家公園管理處今日上午10時在金沙鎮山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，由處長黃子娟帶領，邀集山后社區居民、安瀾國小師生、保安警察第七總隊第四大隊及管理處員工等約120人共同參與，親手栽植208株喬木與灌木，為原本荒蕪的船型堡戰地景觀注入綠意。

影／橋頭新市鎮開發毀糖廠百頃森林 柯志恩、賴瑞隆回應

橋頭新市鎮三期重啟開發變更為建地，基地開闢一條60米道路貫穿橋頭糖廠森林，不僅百年糖廠古蹟一分為二，環團更指，上百公頃森林綠地遭破壞，衝擊保育類動物棲地，典寶溪175萬噸滯洪功能也將消失，為搶救糖廠百頃森林，將於321世界森林日發起千人健走活動，今公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入為保留完整的森林生態而走。

春酒晚宴串起守護屏東醫療善心接力 支持屏基智能醫療大樓興建

春節感恩晚宴中，連寶建設、芯豪建設董事長張天明也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫，為屏東醫療發展注入力量。隨後，台東縣警察之友會理事長陳義文現場響應，捐出10萬元接力支持。

高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

高鐵南延屏東進入二階環評，鐵道局昨在高雄舉辦環評說明會，與會民眾質疑，高鐵進入高雄車站後影響甚劇，卻未說明開挖影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷十年交通黑暗期，衝擊民生、商圈，要鐵道局說明影響範圍。

陳其邁任內二度訪美 明天率團出發參加輝達GTC年會

國民黨台中市長盧秀燕明天出發訪美，高雄市府今天下午也宣布，市長陳其邁明天再度率團前往美國，將拜會亞利桑那州半導體先進製程廠商，且第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA（輝達） GTC年會。市府表示，此行是要強化台美半導體戰略連線、打造城市級主權AI典範、深耕國際產學人才交流。

