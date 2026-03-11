澎湖最大米包龜拆解銷售 湧現搶購人潮

橋頭新市鎮三期重啟開發變更為建地，基地開闢一條60米道路貫穿橋頭糖廠森林，不僅百年糖廠古蹟一分為二，環團更指，上百公頃森林綠地遭破壞，衝擊保育類動物棲地，典寶溪175萬噸滯洪功能也將消失，為搶救糖廠百頃森林，將於321世界森林日發起千人健走活動，今公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入為保留完整的森林生態而走。

2026-03-11 11:51