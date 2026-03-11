聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖最大米包龜拆解銷售 湧現搶購人潮
澎湖今年元宵節活動中最大的4萬8500斤米包龜，因無民眾前往乞求，龍門觀音宮今天以低於市價拆解分售，廟埕前湧入購買人潮。
澎湖龍門觀音宮總幹事楊昭武表示，觀音宮今年元宵節期間，廟方堆砌一隻由呂姓信眾奉還的4萬8500斤米包龜，因乏人乞求，廟方管理委員會決定以低於市價1/3的價格銷售，讓民眾都能吃到大米包龜的平安米。
楊昭武表示，這隻大米包龜約由1萬3000包堆疊而成，其中3公斤裝約7000餘包、5公斤裝約5000餘包。今天依傳統習俗「龜化」後拆解銷售，其中3公斤裝每包新台幣100元；5公斤裝每包200元、3包500元。
龍門觀音宮管理委員會表示，這隻大米包龜拆解後，今、明兩天開放銷售，吸引民眾搶購；如有剩餘部分，將分送龍門家戶，也會轉送轄內弱勢家庭，共享米包龜的平安米，祈求平安。
澎湖今年元宵乞龜活動，全縣200多座宮廟有1到5天熱鬧系列活動，各宮廟大多已告一段落，唯獨龍門觀音宮的大米包龜因體型最為龐大，出現無人擲筊乞求的情況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。