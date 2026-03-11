快訊

澎湖最大米包龜拆解銷售 湧現搶購人潮

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖今年元宵節活動中最大的4萬8500斤米包龜，因無民眾前往乞求，龍門觀音宮今天以低於市價拆解分售，廟埕前湧入購買人潮。

澎湖龍門觀音宮總幹事楊昭武表示，觀音宮今年元宵節期間，廟方堆砌一隻由呂姓信眾奉還的4萬8500斤米包龜，因乏人乞求，廟方管理委員會決定以低於市價1/3的價格銷售，讓民眾都能吃到大米包龜的平安米。

楊昭武表示，這隻大米包龜約由1萬3000包堆疊而成，其中3公斤裝約7000餘包、5公斤裝約5000餘包。今天依傳統習俗「龜化」後拆解銷售，其中3公斤裝每包新台幣100元；5公斤裝每包200元、3包500元。

龍門觀音宮管理委員會表示，這隻大米包龜拆解後，今、明兩天開放銷售，吸引民眾搶購；如有剩餘部分，將分送龍門家戶，也會轉送轄內弱勢家庭，共享米包龜的平安米，祈求平安。

澎湖今年元宵乞龜活動，全縣200多座宮廟有1到5天熱鬧系列活動，各宮廟大多已告一段落，唯獨龍門觀音宮的大米包龜因體型最為龐大，出現無人擲筊乞求的情況。

宮廟 市價 弱勢家庭

