馬祖拚數位轉型 連江縣府跨海向台北市取經打造智慧治理

為推動數位轉型與智慧治理，連江縣政府昨日跨海向台北市取經，由縣府代理秘書長陳明傑率行政處員工前往台北市政府資訊局交流，了解台北市在數位治理與數據決策上的推動經驗，盼為馬祖未來施政導入更多數據化與智慧化管理模式。

陳明傑表示，馬祖多年來在基礎建設方面已逐步到位，未來施政重心將由「硬體建設」轉向「數位治理」，透過引進開源技術，提升行政效率並降低系統開發成本。他指出，台北市在資料治理與數據視覺化應用上已有成熟成果，能即時呈現城市運作狀況並輔助政策決策，值得馬祖借鏡。

交流過程中，連江縣政府也提出離島特有的治理需求，包括整合即時航班資訊、因應霧季交通疏運，以及透過人流數據分析掌握旅遊與交通動態等議題，與台北市團隊進行深入討論，希望未來能建置符合離島需求的數據監測系統。

此外，雙方也針對台北市推動的「台北通」與公共支付平台開源共享進行交流，初步達成合作共識。縣府表示，未來將朝整合各島資訊流與公共支付服務的方向規劃，提升民眾使用便利性，縮短城鄉數位落差，讓離島居民同樣享有完善的數位服務。

陳明傑也感謝台北市政府團隊分享推動經驗，並邀請相關單位未來赴馬祖交流，盼透過跨縣市合作，逐步打造兼具科技治理與國際視野的「智慧離島示範區」。